Президент корпорації "Мотор Січ" на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери – генпрокурор

Президент корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної російської агресії розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав зняти із вертольотів лопаті, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"І торгівля такими "двигунами смерті" - це не все. Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор Січ" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українськи сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів", - розповів Костін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Генпрокурор додав: " Але і це ще не все! Після того, як українськи військові звернулись по гелікоптери, президент "Мотор Січі" віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопасті!".

Генпрокурор звернув увагу на те, що все це відбувалося на початку війни: "Ми ж всі пам’ятаємо, як ворожі гелікоптери штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші українські міста. І коли так важлива була вчасна підтримка збройним силам у повітрі", - додав він.