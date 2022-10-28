Економіка

15:28 28.10.2022

Зростання цін на курячі яйця стабілізувалося на позначці 60,1 грн/10 шт. - Мінагрополітики

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Зростання цін на курячі яйця стабілізувалося на позначці 60,1 грн/10 шт. - Мінагрополітики

Закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця до 27 жовтня стабілізувалися на рівні 60,1 грн/10 шт./, що на 1 процентний пункт (п.п.) вище за цей показник на 20 жовтня, який, у свою чергу, зріс до 13 жовтня на 3 п.п.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України у п'ятницю, різке подорожчання яєць за останні два місяці спричинене зростанням сезонного попиту, а також значним скороченням поголів'я курей, падінням виробництва через воєнні дії та зупинкою частини підприємств галузі через російську агресію.

Уточнюється, що на початку війни птахівницькі підприємства частково припинили інкубацію яєць для отримання молодняку птиці, проте зараз виробники поступово відновлюють поголів'я птиці для забезпечення попиту та стабілізації ринку.

"Орієнтовно до кінця року посадять як мінімум +6,5 млн шт.птиці, що на 35-40% більше порівняно з поголів'ям вересня. З моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць минає 150 днів (5 місяців). Ми можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів'я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни", - цитує відомство свого заступника міністра Тараса Висоцького.

Відомство зазначило, що з початку вересня 2022 року до 27 жовтня курячі яйця подорожчали в середньому по Україні в 2,07 раза - з 29,91 грн/10 шт. до 62,01 грн/10 шт., при цьому найбільший за цей період приріст 16% спостерігався з 30 вересня до 7 жовтня.

За даними міністерства, найбільше скорочення виробництва яєць зафіксовано у квітні 2022 року – до 3,78 млрд шт., що на 17,3% менше від показників квітня 2021 року. З травня-2022 спад їхнього виробництва вийшов на плато, а починаючи з липня падіння трохи прискорилося (на 0,7 в.п.). У вересні темп падіння знизився, за його підсумками за січень-вересень 2022 року вироблено 9,29 млн шт. яєць, що на 15,7% менше, порівняно з січнем-вереснем 2021 року.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України (АМКУ) 20 жовтня розпочав розслідування зростання цін на курячі яйця, для чого проаналізує всі фактори впливу суб'єктів господарювання в галузі на ціноутворення цього продукту.

Комітет зазначив, що подорожчання курячих яєць може не мати об'єктивних підстав навіть з урахуванням важких економічних наслідків війни в Україні, оскільки зростання загального індексу споживчих цін та індексу ціна на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості курячих яєць.

Теги: #ціна #яйця

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