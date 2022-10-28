McDonald's відновлює роботу в Житомирі та в чотирьох ресторанах у столичному регіоні

Компанія McDonald's відновлює роботу в Житомирі та 4 ресторани у столичному регіоні, повідомила пресслужба компанії.

У Житомирі у п'ятницю відновив роботу McDonald's, розташований за адресою вул.Київська, 77. Також 27 та 28 жовтня відкрилися заклади у Києві на вул. І.Мазепи, 1, на просп. Бандери, 36 Б, на Кільцевій дорозі, 1, а також у с. Гора на вул. Бориспільська, 6 Київської області.

Компанія уточнює, що всі ресторани працюють за оновленими протоколами безпеки. Під час повітряної тривоги заклади закриватимуться, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги – цей час потрібен на включення та налаштування обладнання та підготовку працівників до роботи. Якщо повітряну тривогу буде скасовано за годину до закриття, заклад відкриється наступного дня. Також ресторани не працюватимуть при відключенні електроенергії та продовжать роботу орієнтовно через годину після відновлення електропостачання.

Як повідомлялося, 20 вересня McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. Станом на 28 жовтня у столиці та Київській області працюють 37 ресторанів McDonald's, а загалом по Україні – 43.

Ресторани мережі в Україні були закриті 24 лютого 2022 з міркувань безпеки через російське вторгнення в Україну. Компанія підтримувала команду з понад 10 тис. осіб., продовжуючи виплачувати зарплату. Крім цього, на гуманітарні потреби було передано понад 700 тонн продукції зі складів та ресторанів вартістю понад 70 млн грн.

Крім цього, спільно з Фондом "Дім Рональда Макдональда" McDonald's ініціювала та реалізувала програми гуманітарної допомоги для підтримки українців. Українські сім'ї вже отримали понад 130 тис. продуктових наборів, а медичні установи – 200 апаратів вакуумної терапії (ВАК-апаратів) для лікування великих ран, за допомогою яких лікується більшість пацієнтів із мінно-вибуховими ранами. Компанія отримала нові заявки від медичних закладів та організує закупівлю ще 200 вакуумних аспіраторів.

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад відкрито 24 травня 1997 р. у Києві.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).