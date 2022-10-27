"Метінвест" не контролює "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча через окупацію, але продовжує продавати продукцію, що накопичилася, зі складів

Гірничо-металургійна група "Метінвест" втратила контроль над металургійними комбінатами у Маріуполі – "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча – і не може продовжувати їхню виробничу діяльність через окупацію міста російською федерацією, проте продовжує продавати продукцію цих комбінатів, що накопичилася на складах до війни.

Згідно з пресрелізом групи у четвер, в якому "Метінвест" інформує про роботу своїх підприємств в Україні, підприємства у Запоріжжі, Кам'янському, Покровську та Кривому Розі продовжують працювати з різним рівнем завантаження та відвантажувати продукцію українським та зарубіжним покупцям.

Виробництво в Авдіївці законсервовано внаслідок бойових дій. У свою чергу, внаслідок воєнної агресії та окупації Маріуполя російською федерацією група інформує про неможливість продовжувати виробничу діяльність на своїх активах у місті.

Водночас наголошується, що підприємства групи у Запоріжжі, Кам'янському, Покровську та Кривому Розі продовжують працювати в рамках українського правового поля та на території, яку контролює український уряд. Це стосується Покровської вугільної групи (Покровськ, Донецька область), заводу "Юністил", Інгулецького, Північного та Центрального ГЗК (Кривий Ріг, Дніпропетровська область), металургійного комбінату "Каметсталь" (Кам’янське, Дніпропетровська область), а також меткомбінату "Запоріжсталь", що класифікується як спільне підприємство.

"Усі перелічені підприємства продовжують працювати з різним рівнем завантаження, враховуючи безпеку, логістичні та економічні фактори. Продукція перерахованих підприємств доступна для реалізації на українських та зарубіжних ринках. Виробництво в Авдіївці законсервоване з міркувань безпеки для співробітників та через бойові дії недалеко від міста", - констатується у пресрелізі.

Крім того, уточнюється, що виробничу діяльність підприємств групи у Маріуполі призупинено з 24 лютого 2022 року внаслідок воєнної агресії російської федерації. Оскільки місто наразі фактично окуповане, "Метінвест" не має змоги продовжувати виробничу діяльність на своїх підприємствах у Маріуполі. Це стосується діяльності комбінатів "Азовсталь", ММК ім. Ілліча, Маріупольського ремонтно-механічного заводу та маріупольського відділення "Метінвест-Промсервісу".

"Відновлення контролю та виробництва на підприємствах буде можливим лише за деокупації міста та повернення української влади. Також буде потрібний докладний огляд технічного стану активів групи в Маріуполі та проведення відповідних ремонтних робіт. Трудові відносини з працівниками цих підприємств врегульовані в рамках чинного українського законодавства. Їм запропонували варіанти працевлаштування на інших підприємствах групи, зокрема, у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську", - пояснюється у пресрелізі.

Водночас триває боротьба групи із крадіжкою з боку російської федерації, яка намагається вивезти 234 тис. тонн металу "Метінвесту" з Маріуполя. Група докладає всіх зусиль для припинення піратства та притягнення винних та їхніх спільників до юридичної відповідальності.

На складах і в центрах дистрибуції "Метінвесту" в Україні та інших європейських країнах досі залишилася металопродукція, вироблена підприємствами групи в Маріуполі до 24 лютого 2022 року. Ця продукція, з відповідним маркуванням та документацією, доступна для продажу, резюмується у пресрелізі.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".