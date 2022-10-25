Економіка

19:04 25.10.2022

Україна у вересні-2022 скоротила виплавку сталі у 5 разів до вересня-2021, посівши 32-ге місце в рейтингу Worldsteel

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Україна у вересні-2022 скоротила виплавку сталі у 5 разів до вересня-2021, посівши 32-ге місце в рейтингу Worldsteel

Металургійні підприємства України у вересні поточного року знизили виробництво сталі вп'ятеро, або на 80%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 340 тис. тонн, посівши 32-ге місце разом із Чехією в рейтингу 64 країн - основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

Згідно з даними Worldsteel, оприлюдненими у вівторок, у вересні-2022 зафіксовано скорочення виплавки сталі до вересня-2021 у більшості країн першої десятки, крім Китаю, Індії та Ірану.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками вересня така: Китай (86,950 млн тонн, зростання на 17,6% до вересня-2021), Індія (9,873 млн тонн, зростання на 1,8%), Японія (7,140 млн тонн, "мінус" 12,3%), США (6,615 млн тонн, менше на 7,5%), РФ (5,690 млн тонн, "мінус" 6,8%), Південна Корея (4,605 млн тонн, "мінус" 15,4%), Німеччина (2,842 млн тонн, "мінус" 15,4%), Іран (2,744 млн тонн, зростання на 26,7%), Бразилія (2,743 млн тонн, "мінус" 11,7%) і Туреччина (2,685 млн тонн, менше на 19,4%).

Україна за підсумками вересня, як і Чехія, перебуває на 32-й позиції з 340 тис. тонн сталі (менше на 80% до вересня-2021). У серпні поточного року країна виробила 366 тис. тонн сталі, в липні - 281 тис. тонн, у червні - 295 тис. тонн, у травні - 308 тис. тонн, у квітні - 281 тис. тонн, у березні - 200 тис. тонн, в лютому - 1,374 млн тонн, в січні - 1,851 млн тонн.

Загалом у вересні поточного року виплавка сталі у світі зросла на 3,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 151,686 млн тонн.

За дев'ять місяців 2022 роки перша десятка країн-виробників сталі така: Китай (780,830 млн тонн, зниження на 3,4%), Індія (93,275 млн тонн, зростання на 6,4%), Японія (67,817 млн тонн, зниження на 6%), США (61,469 млн тонн, "мінус" 4,3%), РФ (54,6 млн тонн, зниження на 6%), Південна Корея (50,543 млн тонн, "мінус" 4,4%), Німеччина (28,246 млн тонн, "мінус" 6%), Туреччина (27,298 млн тонн, падіння на 9,3%), Бразилія (25,869 млн тонн, зниження на 5,3%) та Іран (22,202 млн тонн, зростання на 9,8%).

Україна за підсумками дев'яти місяців поточного року зберегла 22-ге місце за виплавкою 5,526 млн тонн сталі ("мінус" 66,1%).

Загалом за січень-вересень 2022 року 64 країни зробили 1 млрд 405,185 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Як повідомлялося, за 2021 рік перша десятка країн-виробників сталі була така: Китай (1 млрд 32,790 млн тонн, зниження на 3%), Індія (118,134 млн тонн, зростання на 17,8%), Японія (96,334 млн тонн, +14,9%), США (86,012 млн тонн, +18,3%), РФ (75,970 млн тонн, +6,1%), Південна Корея (70,556 млн тонн, +5,2%), Туреччина (40,360 млн тонн, +12,7%), Німеччина (40,066 млн тонн, +12,3%), Бразилія (36,039 млн тонн, +14,7%) і Іран (28,460 млн тонн, -1,8%).

Далі йшли Італія (24,4 млн тонн, більше на 19,7%), В'єтнам (23,560 млн тонн, +4,8%), Тайвань (КНР, 23,250 млн тонн, +10,9%), Україна (21,366 млн тонн, +3,6%) і Мексика (18,4 млн тонн, +9,5%).

Загалом за 2021 рік 64 країни виробили 1 млрд 911,945 млн тонн сталі, що на 3,6% більше, ніж за 2020 рік.

Теги: #сталь #виплавка

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