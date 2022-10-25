Економіка

18:03 25.10.2022

Естонія планує достроково припинити весь імпорт російських нафтопродуктів

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Естонія планує достроково припинити весь імпорт російських нафтопродуктів

Естонія планує припинити весь імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого Європейським Союзом перехідного періоду та запровадити заборону на їх ввезення з 5 грудня.

"Минулого тижня уряд ухвалив принципове рішення, і я сподіваюся, що буде ухвалена й офіційна постанова. З 5 грудня транзит російської нафти і нафтопродуктів в Естонії має бути повністю припинено", - повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) у вівторок у інтерв'ю газеті Postimees.

"Естонія запровадить заборону з початку грудня, і, сподіваюся, у четвер уряд постанову підтримає", - сказав Рейнсалу.

Він зазначив, що Євросоюз встановив поступовий перехідний період запровадження санкцій на імпорт і транзит російської сирої нафти та нафтопродуктів. Він має закінчитися у лютому наступного року. Поки що завдяки сусідству з Росією та близько розташованим портам експорт цієї продукції до Естонії триває.

"Позиція Естонії завжди полягала в тому, що з цим потрібно покінчити якнайшвидше", - заявив Рейнсалу.

Він не виключив, що Естонія на загальноєвропейському рівні ініціює скорочення перехідного періоду.

Рейнсалу повідомив також, що направив до Європейської комісії пропозицію про впровадження нового пакета санкцій і невідкладне та всебічне застосування енергетичних санкцій щодо російського газу та нафти.

Теги: #нафта #естонія

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