Україні потрібно EUR4 млрд та резервне обладнання для проходження зими – Чернишов

Україні потрібно EUR4 млрд для проходження зими та опалювального сезону, а також обладнання для водо- та енергопостачання, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Ми порахували, що нам потрібно EUR4 млрд, щоб пережити цю зиму, реконструювати будинки, підтримати сфери охорони здоров'я та енергопостачання. Ми хочемо, щоб мільйон українців повернулися додому до кінця року, і їм потрібні гідні умови", – сказав він на Міжнародній експертній конференції з відновлення України у Берліні у вівторок.

За його словами, у короткостроковій перспективі Україна потребує резервного обладнання для водо-, енергопостачання, зокрема, мобільних станцій очищення води (3 тис. одиниць), мобільних станцій опалення (1,5 тис.), дизельних генераторів (25 тис.) , електричних обігрівачів (300 тис.)

Чернишов зазначив, що близько 6 тис. генераторів вже закуплено, очікується постачання ще 1,3 тис.

"Прошу партнерів від імені нашої країни сфокусуватися на цьому устаткуванні. Наступний крок, звісно, відновлення наших електростанцій, але це потребуватиме часу, а зима вже на порозі", – наголосив міністр.

Як повідомлялося, Мінрегіон досягнув попередніх домовленостей з Німеччиною про надання Україні EUR20 млн на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе реагувати на терористичні атаки на критичну інфраструктуру з боку Росії.