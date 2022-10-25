Економіка

12:40 25.10.2022

McDonald's відновлює роботу в Борисполі, Тернополі та ще 5 ресторанів у Києві

2 хв читати
McDonald's відновлює роботу в Борисполі, Тернополі та ще 5 ресторанів у Києві

Компанія McDonald's відновлює роботу у Борисполі (Київська обл.) та Тернополі, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

Згідно з пресрелізом, з 25 жовтня у Борисполі (вул. Київський Шлях, 67) і Тернополі (вул. Гетьмана І.Мазепи, 30) доступні всі способи замовлення (зали ресторанів, експрес-вікна, МакДрайв, послуга доставки).

Також триває відкриття закладів у Києві. Зокрема, 25 жовтня починають працювати ще п'ять закладів McDonald's у столиці: на вул. Б.Хмельницького, 40/25, вул. Берковецькій, 6-д, просп. Правди, 47, вул. М. Лаврухіна, 4а та пл. Вокзальній, 2.

Компанія уточнює, що всі ресторани працюють за оновленими протоколами безпеки. Під час повітряної тривоги заклади зачинятимуться, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. Ресторан продовжить роботу орієнтовно за годину після скасування тривоги – цей час потрібен на включення та налаштування обладнання і підготовку працівників до роботи. Якщо повітряну тривогу буде скасовано за годину до закриття, заклад відкриється наступного дня. Також ресторани не працюватимуть у разі відключення електроенергії й продовжать роботу орієнтовно за годину після відновлення електропостачання.

Як повідомлялося, 20 вересня McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів у Києві. Станом на 25 жовтня кількість закладів мережі в Україні, що відновили роботу, збільшилася до 32 ресторанів.

Ресторани мережі в Україні було зачинено 24 лютого 2022 з міркувань безпеки. Компанія підтримувала команду з понад 10 тис. людей, продовжуючи виплачувати зарплату. Окрім цього, на гуманітарні потреби було передано понад 700 тонн продукції.

Крім цього, спільно з Фундацією "Дім Рональда Макдональда" McDonald's ініціювала та реалізувала програми гуманітарної допомоги для підтримки українців. Українські сім'ї вже отримали понад 130 тис. продуктових наборів, а медичні заклади – 200 апаратів вакуумної терапії (ВАК-апаратів) для лікування великих ран, за допомогою яких лікують більшість пацієнтів із мінно-вибуховими ранами.

Мережу розвиває ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Теги: #mcdonalds

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:58 18.10.2022
McDonald's відкрив чотири ресторани у Львові

McDonald's відкрив чотири ресторани у Львові

11:06 30.09.2022
McDonald's відкриває для відвідування 10 ресторанів у Києві

McDonald's відкриває для відвідування 10 ресторанів у Києві

16:10 26.09.2022
McDonald's відкриває ще сім ресторанів у Києві для доставки

McDonald's відкриває ще сім ресторанів у Києві для доставки

10:48 19.09.2022
McDonald's розпочинає поетапне відкриття ресторанів в Україні

McDonald's розпочинає поетапне відкриття ресторанів в Україні

15:54 11.08.2022
McDonald's запроваджує поетапний план відновлення роботи частини ресторанів у Києві та на заході України

McDonald's запроваджує поетапний план відновлення роботи частини ресторанів у Києві та на заході України

14:39 24.05.2022
McDonalds відзначає 25-річчя роботи в Україні із зачиненими ресторанами

McDonalds відзначає 25-річчя роботи в Україні із зачиненими ресторанами

13:50 16.05.2022
McDonald's іде з російського ринку

McDonald's іде з російського ринку

20:49 08.03.2022
McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

20:18 08.03.2022
McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

20:13 08.03.2022
McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" заявляє про проведення РФ незаконних робіт на СУВЯП ЗАЕС і передбачає підготовку акта ядерного тероризму

Фінансовий "Рамштайн" необхідно створити до кінця 2022 року - Шмигаль

Фінансовий "Рамштайн" має діяти під головуванням ЄС, США та України із залученням міжнародних фінансових організацій - Шмигаль

Єврокомісія працює над тим, щоб виділити Україні 2023 року EUR18 млрд із щомісячною підтримкою EUR1,5 млрд – фон дер Ляєн

Росія від початку війни здійснила 85 атак на об'єкти електроенергетики України

ОСТАННЄ

Єврокомісія потребує особливого механізму для регулярності фінансової допомоги Україні – президент

"Енергоатом" заявляє про проведення РФ незаконних робіт на СУВЯП ЗАЕС і передбачає підготовку акта ядерного тероризму

Фінансовий "Рамштайн" необхідно створити до кінця 2022 року - Шмигаль

Фінансовий "Рамштайн" має діяти під головуванням ЄС, США та України із залученням міжнародних фінансових організацій - Шмигаль

"Укренерго" обмежує споживання електроенергії для населення та підприємств у всій Україні

Єврокомісія працює над тим, щоб виділити Україні 2023 року EUR18 млрд із щомісячною підтримкою EUR1,5 млрд – фон дер Ляєн

Заступником голови НБУ став директор директорату з питань економполітики Офісу президента Олійник

Шмигаль обговорив із Георгієвою нову програму співробітництва з МВФ

Росія від початку війни здійснила 85 атак на об'єкти електроенергетики України

Споживання е/е в Україні з початку жовтня збільшилось на 10-12% - Герус

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА