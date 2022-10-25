McDonald's відновлює роботу в Борисполі, Тернополі та ще 5 ресторанів у Києві

Компанія McDonald's відновлює роботу у Борисполі (Київська обл.) та Тернополі, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

Згідно з пресрелізом, з 25 жовтня у Борисполі (вул. Київський Шлях, 67) і Тернополі (вул. Гетьмана І.Мазепи, 30) доступні всі способи замовлення (зали ресторанів, експрес-вікна, МакДрайв, послуга доставки).

Також триває відкриття закладів у Києві. Зокрема, 25 жовтня починають працювати ще п'ять закладів McDonald's у столиці: на вул. Б.Хмельницького, 40/25, вул. Берковецькій, 6-д, просп. Правди, 47, вул. М. Лаврухіна, 4а та пл. Вокзальній, 2.

Компанія уточнює, що всі ресторани працюють за оновленими протоколами безпеки. Під час повітряної тривоги заклади зачинятимуться, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. Ресторан продовжить роботу орієнтовно за годину після скасування тривоги – цей час потрібен на включення та налаштування обладнання і підготовку працівників до роботи. Якщо повітряну тривогу буде скасовано за годину до закриття, заклад відкриється наступного дня. Також ресторани не працюватимуть у разі відключення електроенергії й продовжать роботу орієнтовно за годину після відновлення електропостачання.

Як повідомлялося, 20 вересня McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів у Києві. Станом на 25 жовтня кількість закладів мережі в Україні, що відновили роботу, збільшилася до 32 ресторанів.

Ресторани мережі в Україні було зачинено 24 лютого 2022 з міркувань безпеки. Компанія підтримувала команду з понад 10 тис. людей, продовжуючи виплачувати зарплату. Окрім цього, на гуманітарні потреби було передано понад 700 тонн продукції.

Крім цього, спільно з Фундацією "Дім Рональда Макдональда" McDonald's ініціювала та реалізувала програми гуманітарної допомоги для підтримки українців. Українські сім'ї вже отримали понад 130 тис. продуктових наборів, а медичні заклади – 200 апаратів вакуумної терапії (ВАК-апаратів) для лікування великих ран, за допомогою яких лікують більшість пацієнтів із мінно-вибуховими ранами.

Мережу розвиває ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).