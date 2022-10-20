Генплан Києва буде винесено на обговорення у найкоротші терміни після перемоги – Свистунов

Генплан Києва буде винесено на обговорення у найкоротші терміни після перемоги, повідомив директор департаменту містобудування та архітектури КМДА, головний архітектор Києва Олександр Свистунов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Законодавством прописано, що генплан – це документ стратегічного планування, для якого є обов'язковою процедура громадських слухань. Ми мали виходити на громадські слухання у лютому. Але за нинішніх умов ми не можемо документи планування виставляти на загальний розгляд", - сказав він.

Свистунов зазначив, що генплан буде винесено на обговорення у найкоротші терміни після перемоги.

Головний архітектор столиці очікує, що після перемоги до тексту генплану буде внесено багато змін за підсумками обговорень.

"Основні гострі питання – щодо безпеки, силові відомства будуть вносити свої зауваження, що особливо стосуються критичної інфраструктури та військових об'єктів. Плюс треба розуміти, тренди міграції населення, розвиток спеціалізації районів міста та міст-супутників тощо", - сказав Свистунов.

Фото: Юрій Ферендович