Галузь товарів та послуг для тварин в Україні може принести додаткові 2-6% ВВП у найближчі 5 років - дослідження

Галузь виробництва товарів та надання послуг для тварин в Україні демонструє позитивне зростання доходів, зокрема завдяки зростанню їхніх експортних поставок, за прогнозами галузь може принести додаткові 2-6% ВВП країни протягом п'яти років.

Згідно з результатами дослідження, наданими агентству "Інтерфакс-Україна" українським об'єднанням виробників товарів та послуг для тварин "Pet Альянс" спільно з програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України", доходи галузі у 2022 році збереглися на рівні показників аналогічного періоду 2021 року переважно за рахунок експортного продажу. Крім того, за півроку представники галузі сплатили понад 217 млн грн податків до бюджету країни.

Згідно з дослідженням, у якому взяли участь 70% представників галузі, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну їхні витрати зменшувалися пропорційно зменшенню виробництва в діапазоні 20-60% у березні-квітні 2022 року, і більшість учасників об'єднання відновилися після травня на довоєнному рівні.

Уточнено, що у 90% учасників українського ринку товарів для тварин дохід у березні-квітні впав у середньому на 40% порівняно із січнем, але вже у другому кварталі продемонстрував позитивну динаміку.

Згідно з дослідженням, географія виробничих потужностей галузі розподілена між західною та центральною частинами України, при цьому від російського вторгнення найбільше постраждали виробники у Чернігові. Однак компаніям галузі вдалося досить швидко перенести виробництво в інші регіони і навіть презентувати нові продуктові лінійки в Європі.

Так, Kormotech (м.Львів), який експортує продукцію для тварин до 33 країн світу, у березні-квітні спостерігав суттєве збільшення логістичних витрат, зумовлених подорожчанням та відсутністю палива, перебоями у глобальних ланцюгах поставок сировини (м'ясних інгредієнтів, жирів, вітамінів, овочів та фруктів) та пакувальних матеріалів. Також на його роботу впливало обмеження на виїзд за кордон чоловіків (водіїв), а вартість енергоносіїв, що зросла, на рівні 35-40% до лютого. При цьому з початку року виробник збільшив кількість персоналу на 100 осіб.

"У Kormotech експорт за другий квартал продемонстрував приріст: 25% приросту в тоннах і 53% - у грошах порівняно з березнем-квітнем. Україна: обсяги продажу зменшилися на 5% у тоннах, 23% приросту в грошах у тому ж порівнянні. Дохід збільшився орієнтовно на 30%. У тоннах ми продали близько 10 тис. тонн продукту, стільки ж, якщо порівнювати з 2021 роком", – повідомив СЕО компанії Ростислав Вовк, слова якого наведені у звіті за результатами дослідження.

У свою чергу, виробник товарів для тварин Collar Company (м.Київ) на сьогодні наростив доходи порівняно з квітнем утричі, проте ще не вийшов на довоєнний рівень, при цьому витрати на виробництво продукції вже наздогнали та перегнали показники довоєнного часу. Це зумовлено зростанням вартості іноземної сировини, витратами на соціальні проєкти, зростанням витрат на логістику та воєнні потреби, такі як допомога ЗСУ обмундирування, бронежилети, взуття тощо.

"На міжнародні ринки суттєво впливає наше географічне положення та близькість від кордону з РФ. Клієнти з обережністю розміщують замовлення, особливо це стосується нових клієнтів. Щоб довести, що у нас все добре, ми відновилися і приймаємо нові замовлення. Команда відвідала найбільшу міжнародну виставку Interzoo у травні в Нюрнберзі (Німеччина). Після цієї виставки наш напрям зовнішньоекономічної діяльності відновився і демонструє зростання третій місяць поспіль", – пояснює засновник Collar Company Юрій Синиця.

У дослідженні уточнено, що у компанії Animal IDЖ у 2022 році зросли витрати на соціальні проєкти та сировину через зростання цін та збільшення складських залишків, а також автоматизацію виробничих процесів, пов'язаних із виходом на зовнішні ринки. Зарплата у компанії залишилася на довоєнному рівні, а команда збільшилася на кілька осіб.

Згідно з документом, у компанії Mr.Snoopy (м.Івано-Франківськ) також змінилася структура витрат - більша частина їх припадає на розхідники, а темпи приросту доходу залишилися на довоєнному рівні. При цьому у виробника активно зростає сегмент послуг для тварин за рахунок онлайн-консультацій із ветеринарами.

Аналогічно у компанії VetOnline (м.Київ) зросли витрати на рекламу та винагороду лікарям через великий попит на онлайн-консультації для тварин.

У дослідженні уточнено, що доходи компанії Animal ID в Україні з початку року зросли на 50%, а експорт залишився на довоєнному рівні.

"На сьогодні українські виробники-експортери через "Pet Альянс" шукають інвестиції для масштабування присутності на ринках США чи Європи. Для отримання фінансування також працюють із грантами. Організовують багато соціальних активностей, формуючи колаборації, що позитивно впливає на репутацію категорії товарів у світі та надає додаткові привілеї за участю українських компаній на міжнародних виставках”, - підсумувала організація у дослідженні.