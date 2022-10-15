CEO YASNO закликав скоротити споживання е/е у Києві в суботу на 35-40%

Генеральний директор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко закликав скоротити споживання електроенергії у Києві в суботу на 35-40%.

"Сьогодні черговий важкий для енергетики день. Тому прошу сьогодні перейти в режим максимальної економії споживання. Наша ціль для всього міста Київ - 35-40% скорочення! Трішки згодом дамо географію (по місту) можливих відключень на сьогодні", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

"І ще. Персональне прохання до бізнесів. Повимикайте рекламу світову. Як внутрішню, так і вуличну", - додав Коваленко.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" в суботу вранці повідомила про чергову російську атаку на критичну інфраструктуру, внаслідок чого об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області зазнав сильних пошкоджень.

Диспетчерський центр "Укренерго" попередив про можливе застосування графіків аварійних відключень. "Просимо споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 23:00 години! Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", - закликали в "Укренерго".

Операційний холдинг D.Solutions входить до Групи ДТЕК. Його компанії з постачання електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та електромобілів під брендом YASNO надають послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях.