Ритейлери та ресторани в Україні скорочують споживання електроенергії

Українські мережі супермаркетів, ритейлери та ресторани тимчасово обмежують підсвічування вивісок та вітрин задля економії електроенергії в пікові години навантаження.

Зокрема, мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово відмовилася від підсвічування вивісок, зовнішнього освітлення, бордів та сітілайтів у торговельних залах, повідомила пресслужба Fozzy Group агентству "Інтерфакс-Україна". Крім того, у фудхолах групи, кафе Boulangerie, ресторанах Escobar та Positano з 17:00 гостей прийматимуть при свічках.

"Ще протягом 2016-2018 років "Сільпо" перейшов переважно на LED-освітлення. Це дало змогу економити електроенергію на 50-80%. Також у 2021 році "Сільпо" здійснив роботи із заміни люмінесцентних ламп холодильників на LED, завдяки чому орієнтовний рівень економії сягнув 60%", – йдеться у пресрелізі Fozzy Group.

Аналогічних заходів вжито в мережі супермаркетів Varus. Згідно з повідомленням компанії у фейсбуці, у магазинах зменшили освітлення торговельних залів і технічних приміщень, відключили холодильники для напоїв та вивіски. Крім того, відключено телевізори біля кас та відеостіни.

Ритейлер електроніки та побутової техніки Comfy відключив екрани та вивіски, а також телевізори з рекламою у торговельних залах.

Як повідомлялося, заходів для економії електроенергії вжили також корпорація АТБ, маркетплейс "Алло", "Нова пошта", група компаній "Епіцентр" та інші компанії.

Раніше уряд України закликав громадян та бізнес знизити споживання електроенергії у вечірні години.