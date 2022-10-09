13 суден вийшли з портів Великої Одеси в неділю в рамках "зернової ініціативи"

Із портів "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ" у неділю, 9 жовтня, вийшли 13 суден із 230,7 тис.тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Серед них - балкери ARGONAUT, на борту якого 71 тис. тонн пшениці для Індонезії, ALI A (7 тис. тонн пшениці для Лівану) і MEHMET BEY (8 тис. тонн сої для Єгипту)", - інформує пресслужба.

Із початку роботи "зернового коридору" 305 суден експортували 6,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.