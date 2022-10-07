Економіка

12:37 07.10.2022

НБУ очолив екскерівник Ощадбанку Пишний

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НБУ очолив екскерівник Ощадбанку Пишний

Верховна Рада призначила екскерівника Ощадбанку Андрія Пишного на посаду глави Національного банку України.

Відповідне рішення в п'ятницю підтримали 290 нардепів.

Як повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі, фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Пишного 212 голосами, "Батьківщина" - 13, "Голос" - 5, групи "Платформа "За життя та мир" - 17, "За майбутнє" – 6, "Довіра" – 18, "Відновлення України" – 12, позафракційні – 7. Фракція "Європейська солідарність" не дала жодного голосу.

Железняк зазначив, Пишний був присутній на засіданні Верховної Ради.

Як повідомлялося, Пишного називали можливим кандидатом на посаду глави НБУ ще до початку війни, коли кілька разів виникала тема можливої зміни керівника НБУ. Водночас ексглава Ощадбанку був готовий поборотися за посаду голови Укрексімбанку, проте через війну відповідний конкурс скасували. У травні цього року Пишний став радником голови правління Ощадбанку, також входить до санкційної групи Єрмака-Макфола.

На цей час уже ексглава Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про відставку з посади за станом здоров'я. 6 жовтня фінкомітет ВР схвалив його звільнення.

ВР призначила його на посаду глави НБУ на семирічний термін 16 липня 2020 року, а раніше він був головою правління державного Укргазбанку.

Раніше, 1 липня 2020 року, глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. Він пропрацював на цій посаді з березня 2018 року, а з травня 2017 року був в. о. глави НБУ.

Теги: #нбу #пишний

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