Економіка

21:09 06.10.2022

Державний енерготрейдер "ЕКУ" готовий до зупинки експорту електроенергії – голова компанії

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Державний енерготрейдер "ЕКУ" готовий до зупинки експорту електроенергії – голова компанії

Акціонерне Товариство "Енергетична компанія України" готове до будь-якого розвитку подій на ринку електроенергії, зокрема до зупинки експорту, заявив генеральний директор компанії Віталій Бутенко.

"Ситуація в енергетиці України сьогодні залишається досить складною в умовах війни. Компанія готова до будь-якого сценарію розвитку подій, зокрема до припинення експорту", – йдеться у коментарі Бутенка інтернет-порталу Енергоформа на її запит.

Водночас він зазначив, що стратегія АТ "ЕКУ" насамперед спрямована на роботу на внутрішньому ринку.

"При цьому ми скористалися можливістю експорту електроенергії, що дозволило заробити для держави додатковий прибуток. За 1,5 місяця дохід трьох державних компаній від експортної діяльності "ЕКУ" становив майже 2 млрд грн, а частка держави в експорті електроенергії до Румунії та Словаччини у вересні досягла близько 44%", – наголосив Бутенко.

Щодо позики у розмірі 500 млн грн, наданих компанії НАЕК "Енергоатомом", Бутенко зазначив, що його повернення не залежить від наявності чи відсутності експорту.

"Відповідно до наших зобов'язань перед ДП "НАЕК "Енергоатом" державний енерготрейдер поверне позику до кінця поточного року", – наголосив глава "ЕКУ".

Як повідомлялося, джерело Енергореформи в уряді повідомило, що з 10 до 15 жовтня може бути ухвалено рішення про зупинення експорту е/е до Європи, яке зараз здійснюється на потужності 300 МВт. Причиною цього є дефіцит енергогенеруючих потужностей, пов'язаний, зокрема, із зупинкою всіх шести блоків ЗАЕС, ремонтом 1,5 блоків на інших АЕС та можливим виведенням у ремонт ще одного блоку, що призводить до надпланового споживання вугілля, а також великої кількості блоків ТЕС у ремонті.

АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ"), 100% акцій якого належать державі, 17 серпня вперше вийшло на експорт е/е за румунським та словацьким напрямками, з 1 жовтня почало експортувати е/е до Польщі.

Надходження від "ЕКУ" державним НЕК "Укренерго" (як плата за перетин та передачу е/е), ДП "Гарантований покупець" (у рамках ПСО для населення) та НАЕК "Енергоатом" (плата за електроенергію) з 19 серпня до 13 вересня становили майже 1,542 млрд грн.

Раніше Бутенко заявляв, що державні інвестиції в стартовий капітал "ЕКУ", надані йому в серпні НАЕК "Енергоатом" у формі фінансової допомоги у розмірі 500 млн грн, будуть повернуті до кінця 2022 року.

За оцінками "ЕКУ", ці вкладення можуть дати державним компаніям 8,2 млрд грн доходів до кінця року.

АТ "ЕКУ" – багатопрофільне енергопостачальне підприємство, яке здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання енергоресурсів для комерційних клієнтів. Поки що компанія здійснює поставки на експорт, однак у її планах робота також на внутрішньому ринку. 100% акцій товариства належать державі, повноваження щодо управління ними здійснює Мінекономіки.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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