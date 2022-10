Рада затвердила на час війни спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку, НБУ її підтримав

Оптимізовану процедуру виведення системного банку з ринку у разі втрати ним ліквідності під час війни, яка передбачає його націоналізацію без докапіталізації з боку держави, затвердила Верховна Рада у четвер.

За відповідний закон (№8069) "Про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану" проголосувало одразу за основу та загалом 254 народні депутати, йдеться на сайті парламенту.

"Націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не вимагатиме докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 грн буде проводитись незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день ухвалення НБУ відповідного рішення", – зазначено в інформаційній довідці до законопроєкту.

Документ надає державі в особі Мінфіну право на пропозицію Нацбанку брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку, а Фонд гарантування вкладів фізосіб продає такий банк державі за спецпроцедурою.

Крім зазначеного вище кроку вона містить збереження розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, а також відмову від обміну грошових зобов'язань банку на акції додаткової емісії та формування резервів банку на покриття збитків за активними банківськими операціями та визначення кредитного ризику за всіма активними банківськими операціями.

"Замість обміну вкладів на акції з подальшим їх викупом державою запроваджується припинення зобов'язань банку перед контролерами та власниками суттєвої участі в такому банку, а також підсанкціонованими особами з подальшим зарахуванням коштів за цими зобов'язаннями у дохід банку (також збільшується капітал банку)", – пояснюється в довідці.

Відповідно до неї, відшкодування вартості акцій акціонерам (у разі її перевищення 1 грн за висновком аудиторської компанії) буде можливим лише після компенсації збитків державі України від РФ і виключно за рахунок таких коштів.

"Закон буде швидко підписаний. І швидко використаний також (if you know what I mean)", – прокоментував закон його співавтор, перший заступник голови профільного парламентського комітету Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Національний банк України вітав ухвалення закону, зазначивши, що він створив дієвий юридичний та невибірковий механізм для вирішення потенційно можливих в умовах війни кризових ситуацій із системно важливими банками з пріоритетом максимального забезпечення інтересів держави та клієнтів цих банків.

"З огляду на продовження РФ збройної агресії проти України та зумовлені цим потенційні ризики для фінансової системи, зміни, запроваджені законом, надають інструмент для мінімізації таких ризиків, який можна застосувати у разі потреби", - наголосив заступник голови НБУ Ярослав Матузка, слова якого наведені на сайті НБУ.

Нацбанк нагадав, що зараз в Україні 14 системно важливих банків.

Лідер правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Forbes Україна" у середині вересня заявив, що Альфа-Банк Україна потребує докапіталізації на $1 млрд, і якщо актив націоналізувати, то цю суму доведеться заплатити державі.

Водночас банк підкреслив, що має достатній запас ліквідності, залишається операційно прибутковим, а зроблена ним наприкінці весни пропозиція про докапіталізацію на $1 млрд із коштів акціонерів, які потрапили під санкції, викликана як можлива потреба в $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і бажанням мати ресурс для збільшення кредитування.