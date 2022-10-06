Економіка

14:39 06.10.2022

Трансформація порожніх офісних приміщень у житло може вирішити критичні питання ВПО – думка

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Трансформація порожніх офісних приміщень у житло може вирішити критичні питання ВПО – думка

Трансформація порожніх офісних приміщень може частково вирішити питання тимчасового житла для вимушених переселенців.

Таку думку в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" висловив голова правління The Wall-Ukraine Віталій Грусевич.

"На сьогодні комерційну нерухомість будують на високому рівні - теплу, технологічну, енергоефективну, підведено всі комунікації, подекуди передбачені підземні паркінги, які можуть бути укриттям. Можна порожні комерційні приміщення переформатувати у тимчасове житло. Але трансформація таких об'єктів не повністю вирішить питання житла для ВПО", - сказав він.

Серед мінусів таких потенційних об'єктів – невідповідність стандартам комфортного життя, зокрема розташування у промисловій зоні, відсутність інфраструктури.

"Але цей варіант може допомогти тим сім'ям, які критично потребують житла", - додав Грусевич.

Експерт нагадав, що питання трансформації офісних приміщень у житлові прораховують у багатьох країнах, "зокрема Центр Perspective.Brussels, який опікується міським розвитком Брюсселя, таку ідею схвалив".

"Водночас я не вважаю, що справа дійде до масової реалізації такого житла. Окреме питання - аналіз відповідності "житловим" будівельним нормам, розробка або коригування проєктної документації, відповідні погодження", - сказав він.

Однак ситуація на ринку підстьобує питання пошуку нових функцій для офісних приміщень.

"З початку війни зросла кількість вакантних площ у бізнес- і торговельних центрах. Наприклад, в одному зі столичних центрів до війни було 15 резидентів, на початок лютого завантаження було 99%. Станом на початок вересня 11 із них скоротили свої офіси, два відмовилися взагалі", - наводить приклад Грусевич.

За його словами, більшість українських компаній переїхала до менших і дешевших офісів. Міжнародні представництва релокувались або скоротили штат й орендовані площі, частина запровадила віддалену форму роботи, переосмислила робочий простір та стала прибічником коворкінгів.

"Лише наприкінці року можна глобально оцінити ситуацію із вакантними площами", - зазначає експерт.

Він додав, що нові проєкти, які створює навчений пандемією та війною український ринок, уже передбачають ідею їх легкої трансформації в майбутньому. Що стосується переформатування наявних офісних будівель під житло, то якщо будівля дозволяє змінити функцію, то не слід нехтувати цим варіантом.

"Якщо все добре прорахувати і будівля дозволяє зміну функції, то можна реалізувати чудовий проєкт із мінімальними витратами менш ніж за рік. Для порівняння: будівництво повноцінного будинку займає півтора-три роки і те за умови, що будівельні роботи стабільні. Українські компанії мають досвід переформатування приміщень старих заводів у багатоквартирні будинки, тож не буде проблеми знайти підрядника", - каже Грусевич.

Теги: #нерухомість #офіси #впо

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