Економіка

08:09 06.10.2022

Завершення війни у 2023 році очікують 77% членів Американської торговельної палати

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Завершення війни у 2023 році очікують 77% членів Американської торговельної палати

Війна з Росією завершиться у 2023 році, такої думки дотримуються 77% опитаних членів Американської торговельної палати, а 98% респондентів упевнені, що вона завершиться перемогою України, такі результати опитування "Бізнес-клімат в Україні: прогнозування в невизначеності" оголосила Американська торговельна палата (AmCham) в Україні.

"Незважаючи на виклики, пов'язані з жорстокою та неспровокованою війною Росії проти України, бізнес продовжує вірити в Україну та працювати. Бізнес стійкий та об'єднаний і вже окреслює амбітні цілі на 2023 рік, що є позитивним сигналом на майбутнє", - прокоментував результати опитування президент AmCham Андрій Гундер.

Відповідно до них, 12% респондентів допускають закінчення війни у 2024 році, а 4% - у 2025-му та лише 1% – до кінця поточного року.

AmCham зазначила, що 98% компаній-членів планують продовжувати діяльність в Україні в 2023 році – це на 2 відсоткові пункти більше, ніж у серпні, тоді як 2% поки що не визначилися.

За результатами опитування, 45% компаній-членів палати припускають збільшення доходу в 2023 році, 29% очікують на його зменшення, а 26% думають, що дохід не зміниться.

Крім того, 54% респондентів зазначили, що інвестиції їхніх організацій не зміняться, 30% опитаних прогнозують їхнє збільшення, а 16% – зменшення.

Прогноз кількості працівників гірший: 53% респондентів збережуть кількість працівників, 27% планують скорочення, а збільшення – лише 20%.

Повідомляється, що 42% компаній-членів палати вважають, що економіка України зростатиме у 2023 році, але майже стільки – 41% – очікують спаду у 2023 році, а 17% дотримуються думки, що її обсяг не зміниться.

На покращення бізнес-клімату розраховують 43% компаній, тоді як 40% припускають, що він залишиться без змін, а 17% прогнозують його погіршення.

Уточнюється, що для того, щоб впоратися з поточним економічним спадом, компанії реалізують заходи щодо скорочення витрат (58%), запускають нові послуги/напрями (35%) та призупиняють нові проєкти (34%).

Бізнес-спільнота також визначила ключові драйвери процесу післявоєнного відновлення України, серед них: доступ до фінансування із прозорим розподілом коштів (82%); чітка стратегія та компетентне лідерство (57%); наявність кваліфікованих і мотивованих людей (46%); взаємодія з приватним сектором та потенційними інвесторами (44%). 37% респондентів вважають, що на повоєнне відновлення знадобиться понад п'ять років, 31% опитаних – понад 10 років, 22% – до п'яти років.

В опитуванні, яке проводилося з 26 вересня до 3 жовтня 2022 року, взяв участь 131 керівник та топменеджер компаній-членів палати. Серед опитаних 71% – це керівники компаній, 29% – топменеджери.

 

 

Теги: #прогноз #війна #amcham

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