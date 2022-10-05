Економіка

10:47 05.10.2022

НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний – депутат Железняк

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НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний – депутат Железняк

Новим головою Національного банку України стане Андрій Пишний, який у 2014-2020 роках очолював державний Ощадбанк, стверджує народний депутат Ярослав Железняк, перший заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Отже, щоб довго не думали щодо термінів і кандидатів: новим головою НБУ стане Андрій Пишний", - написав він у телеграмі в середу.

Железняк додав, що кандидатуру Пишного внесуть одразу після голосування ВР про затвердження заяви про відставку нинішнього голови НБУ Кирила Шевченка найближчим часом.

"Призначення відбудеться також уже цього тижня. Підказка: в день голосування бюджету в першому читанні", – стверджує народний депутат.

Радник голови Офісу президента та член наглядової ради іншого державного банку – Укрексімбанку Вікторія Страхова також заявляє, що кандидат на посаду голови НБУ один, проте не називає його.

"Кандидат буде незабаром і він, враховуючи вимоги закону, сили й обставини воєнного часу – один, іншого не придумала б. У такий час очолити НБУ, а не комерційний банк – це подвиг", – написала вона у фейсбуці.

В іншому пості Страхова підтвердила, що Пишний задовольняє суворі вимоги до кандидата на посаду голови НБУ.

Як повідомлялося, Пишного називали можливим кандидатом на посаду голови НБУ ще до початку війни, коли кілька разів виникала тема можливої зміни керівника центробанку. Водночас ексглава Ощадбанку був готовий поборотися за посаду голови Укрексімбанку, проте через війну відповідний конкурс скасували. У травні цього року Пишний став радником голови правління Ощадбанку, також входить до санкційної групи Єрмака-Макфола.

Нинішній голова Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про відставку у зв'язку зі станом здоров'я.

ВР призначила його на цю посаду на семирічний термін 16 липня 2020 року, а раніше він був головою правління державного Укргазбанку.

Раніше, 1 липня 2020 року, голова НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. Він пропрацював на цій посаді з березня 2018 року, а раніше з травня 2017 року був в.о. голови НБУ.

Теги: #нацбанк #пишний

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