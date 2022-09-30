Економіка

15:52 30.09.2022

РГК, "Галс Агро" та нідерландська STX мають намір продавати перший український біометан до Європи

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РГК, "Галс Агро" та нідерландська STX мають намір продавати перший український біометан до Європи

Регіональна газова компанія, ТОВ "Галс Агро" та нідерландська STX Commodities B.V. підписали меморандум про співпрацю з метою продажу першого в Україні біометану до Європи, повідомляється у пресрелізі РГК у п'ятницю.

"Три компанії досягли домовленості про сприяння продажу біометану через так звану віртуальну торгову точку (VTP). Це дасть змогу продавати газ, фізично поданий у газорозподільні мережі України, до Європи", - йдеться у документі.

Як зазначили в РГК, наразі готуються всі необхідні документи та виконуються процедури щодо здійснення перших транзакцій на європейському ринку.

"Ми поступово розвиваємо свій проєкт і наразі виходимо на фінальну стадію - планування продажу біометану в ЄС, що дасть змогу нам стабільно працювати та планувати розширення обсягів виробництва", - заявив директор "Галс-Агро" Сергій Кравчук, слова якого наведено в пресрелізі.

Як повідомлялося, РГК вже розпочала роботи з підключення виробничих потужностей "Галс Агро" до газорозподільних мереж у Чернігівській області.

"Ця компанія стане першим біометановим заводом в Україні, який буде підключений до газових мереж, а біометан продаватиметься до Європи. Крім чернігівського проєкту, РГК підключить до газорозподільних мереж другий біометановий завод у Вінницькій області", - наголосили в компанії.

STX Commodities B.V. - європейський трейдер, що надає доступ до екологічних рішень, як відновлювані джерела енергії, включаючи біопаливо та біометан, енергоефективність та вуглецеві ринки. Компанія заснована у 2005 році.

Теги: #ргк #біометан #галс_агро #stx

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