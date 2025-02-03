Проблем ще багато, але розраховуємо експортувати першу партію біометану наприкінці лютого – топменеджер "Галс Агро" Олег Рябов

Бліц-інтерв’ю керівника напрямку ВДЕ агрохолдингу "Галс Агро" Олега Рябова проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики Енергореформа.



Текст: Ніна Яворська

- В інтерв’ю Енергореформі в кінці 2024 року глава Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха прогнозував, що виробники біометану, а зараз це ваша компанія, а також Vitagro та Миронівський хлібопродукт, які вже закачують його в ПСГ, можуть почати експорт приблизно з лютого 2025 року? Наскільки ви вже близькі до цього?

- Розумієте, цей шлях ще не пройдений жодною компанією. І є ще дуже велика кількість бюрократичних питань.

По правді скажу – ні ми як Україна, ні Західна Європа поки не готова до фізичного оформлення експорту біометану.

На вищому рівні – так, всі за, ніхто не проти, але потім певні проблеми виникають одна за одною.

Наприклад, є енергетична митниця, над якою висить Дамоклів меч не допустити контрабанду, і вони намагаються всіляко не те, щоб зупинити експорт, а підстрахуватися, що жоден куб природного газу не вийде за кордон під виглядом біометану, бо це буде контрабанда, їхня відповідальність.

Потім процедурна сторона взаємовідносин між операторами ГРМ, ГТС і ПСГ. Хто, кому, як і що має передавати. Адже з’являються якісь нові функції, яких раніше не було. Наприклад, комусь треба звітувати в Євросоюз, в Union Database (система обліку рідких і газоподібних біопалив в рамках Директиви ЄС про ВДЕ (RED II) – ЕР) про кількість закачаного біометану в мережі України, аби дійсно можна було контролювати, що ми зі свого боку не обманюємо ЄС, що десь взяли природній газ, намалювали на нього лейбочку біометану й продали. Вони так само мають бути впевнені, що немає так званого double counting, що ми не використали цей біометан в Україні й не продали в Європу такий же обсяг.

І от складається така певна кількість питань, але кожен крок, кожен місяць, кожна нарада потроху процес просувають. Тобто треба пройти цей шлях хоча б один раз.

- І все-таки, коли "Галс Агро" може почати експорт? Якщо чесно, вже дуже хочеться написати, що ура – перший український біометан пішов в Європу.

- Треба розуміти, що світ не ідеальний і країна в війні. Але робити прогнози можна. Думаю, під кінець лютого буде перша транзакція, може, друга-третя декада місяця. А щодо вау-ефекту, то це вже стільки тягнеться, що його очікування немає. Є певна втома.

- Ви вже маєте конкретні угоди з компаніями на європейському боці і з якими?

- Ми ведемо перемовини, готові до підписання контрактів, але ж ми маємо взяти на себе зобов’язання, що в такий-то період подамо такий-то обсяг біометану.

Якщо ж до кінця ще не пропрацьована бюрократична процедура, ми не маємо ще всіх документів з нашого боку, як же ми можемо поставити підпис, що гарантуємо поставку з такої-то дати?

Все одне на одне нашаровується, і є така певна хмара невизначеності.

- Можете уточнити, за якою ціною ви збираєтеся продавати біометан в Європу?

- Це ще обговорюється. У будь-якому випадку перед початком переговорів ми підписуємо NDA (договір про нерозголошення – ЕР), і якби у мене лежав контракт у кишені, я б не сказав.

- "Галс Агро" вже зареєстрована в Union Database? Щойно під час енергетичної конференції в рамках Grain Storage Forum гендиректор МХП ВЕРДАНТ Адомас Аудіцкас повідомив, що МХП на днях включили до цього реєстру.

- Ми є учасником цього реєстру з того часу, як проходили аудит на відповідність критеріям сталості ще навесні 2023 року. Це одна з умов робот на європейському ринку. І, знаєте, Єврокомісія теж постійно деталізує умови, а ми аналізуємо та вивчаємо.

- До речі, глава БАУ зазначав, що компанії, які у 2024 році в цілому закачали в ПСГ перший мільйон кубометрів біометану, мають накопичити більші обсяги газу для експорту.

- Я би не ставив на обсягах партій біометану надто великий акцент. Йдеться про тестову транзакцію. Це може бути й 1 куб. м, але головне – проторувати цей шлях.

- Скільки "Галс Агро" вже має біометану в ПСГ?

- Якщо брати середню місячну потужність для нашої компанії в 200-240 тис. куб, а ми вже працюємо четвертий місяць, то приблизно 400-450 тис. куб м вже закачали.

- Йдеться про завод у Чернігівській області. А що з вашим іншим біометановим проєктом у Київській?

- Так, поки приєднаний до мережі один наш завод на Чернігівщині, а той, що на Київщині – на етапі фізичного укладання труб. Тобто є затверджений проєкт, прораховуємо кошторис і будемо починати фізичні будівельні роботи.

- Все-таки, на чиєму боці зараз м’яч, аби експорт біометану розпочався і успішно здійснювався?

- Конкретно навіть не скажу вам. Знаєте, в цілому немає центру кристалізації. Ми завжди виходили з ініціативою, щоб на рівні, наприклад, віцепрем’єра була точка, де б збиралися всі проблеми, могли аналізуватися і розподілятися виконавцям для реалізації.

То й же біометан. Це розвиток громад, це інфраструктура, це енергетика, це агробізнес. Це вже чотири міністерства. І в кожного зацікавленість є. Нікого немає, хто був би проти, але немає й одного, хто був би за і мав би повноваження цим процесом керувати. Ефекту синергії й відчуття спільного руху вперед немає.

Є активність, але є ще багато над чим працювати, починаючи з оператора ГРМ і закінчуючи оператором ГТСУ і енергетичною митницею.

А взагалі експорт біометану – це п’ять разів win-win історія. Але мало хто це розуміє. Немає спеціального спротиву, але немає й центру координації, який би пушив цей процес. Наша ж задача – зробити першу тестову поставку.