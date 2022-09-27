Газпром загрожує запровадженням санкцій проти Нафтогазу та призупиненням здійснення фінансових операцій через арбітраж

АТ "Газпром" погрожує НАК "Нафтогаз України" запровадженням санкцій та призупиненням здійснення фінансових операцій через розпочатий українською компанією новий міжнародний арбітраж.

"Газпром" вважає подання звернення "Нафтогазу України" недружнім кроком і продовженням недобросовісної поведінки української компанії, і що подальші спроби "Нафтогазу" домагатися розгляду спору в Міжнародному арбітражному суді можуть призвести до того, що російські органи державної влади мають усі підстави для впровадження щодо "Нафтогазу" санкційного режиму та включення до санкційного переліку осіб. На практиці це означатиме заборону для "Газпрому" виконувати перед санкційними особами зобов'язання щодо вчинених угод, включно зі здійсненням фінансових операцій", - йдеться в оприлюдненій у вівторок увечері заяві.

Газпром зазначив, що в укладеному в 2019 році контракті з НАК місцем вирішення спорів щодо шведського права визначено Цюріх в Швейцарії, і після впровадження проти Росії безлічі міжнародних санкцій через початок збройної агресії проти України побоюється несправедливого розгляду.

"Завдяки величезній кількості запроваджених антиросійських санкцій Швеція і Швейцарія перейшли до розряду недружніх Російській Федерації країн. Суттєво змінені обставини позбавляють "Газпром" фундаментального права на справедливий і неупереджений розгляд, як у самому арбітражі, так і в державних судах за місцем його проведення", - поскаржився російський монополіст.

При цьому компанія заявила, що не надані українською стороною послуги щодо транзиту російського газу до Європи не повинні і не оплачуватимуться.

Як повідомлялося, "Оператор ГТС України" оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через окуповану внаслідок військової агресії Росії ГВС "Сохранівка", оскільки не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за компресорною станцією "Новопсков", запропонувавши перенести транзитні об'єми з "Сохранівки" на ГВС "Суджа".

При цьому українська сторона наполягає, що оплата, як і раніше, має здійснюватися виходячи з розрахункового обсягу транспортування довгострокового договору на рівні 109 млн куб. м за добу за правилом "качай або плати".

Згідно з підписаним 20 грудня 2019 року міжурядовим протоколом Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від наявних позовів та підписанням транзитної угоди на п'ять років.

Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.

Документ передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата вищезазначених об'ємів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

"Нафтогаз" 9 вересня оголосив про подання прохання про арбітраж проти російського "Газпрому" до Міжнародного арбітражного суду, щоб зажадати від російської компанії кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко нагадав, що транзитний контракт 2019 був підписаний на умовах "качай або плати". Водночас "Газпром" із травня платить менше, ніж передбачає угода. "Нафтогаз" також оцінює можливість заяви про додаткові умови російському монополісту.