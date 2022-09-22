"Київміськбуд" має намір виконати зобов'язання щодо добудови об'єктів "Укрбуду" в повному обсязі

Холдингова компанія "Київміськбуд" має намір виконати зобов'язання щодо добудови об'єктів державної корпорації "Укрбуд" у повному обсязі, повідомив президент компанії Ігор Кушнір.

"Розумію побоювання інвесторів, особливо коли їх "розкачають" з боку в бік треті особи. Але добудову укрбудівських об'єктів доручено "Київміськбуду" президентом, Кабміном та мерією. І ми маємо намір виконати ці зобов'язання повною мірою", - написав він на фейсбук-сторінці у четвер за підсумками зустрічі із інвесторами.

За словами Кушніра, незважаючи на війну, цього року вже введено в експлуатацію паркінги у ЖК "Шевченківський", "Поділ-Град" та Freedom. У жовтні заплановано відновити роботи на будмайданчиках ЖК "Кирилівський Гай" та Lake House.

За даними пресслужби ХК, "Київміськбуд" із 18 прийнятих на добудову житлових комплексів "Укрбуду" повністю або частково ввів в експлуатацію 10, ще два - на завершальній стадії будівництва.

Як повідомлялося, експрезидент будівельної держкорпорації "Укрбуд" Максим Микитась заявив про повернення юридичного контролю над ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та намір зустрітися з інвесторами, представниками влади та будівельних компаній для обговорення планів щодо фінансування та добудови житлових комплексів компанії.