Економіка

18:52 19.09.2022

ФРС підніме ставку вище 4% і триматиме її на цьому рівні 2023 року - опитування

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ФРС підніме ставку вище 4% і триматиме її на цьому рівні 2023 року - опитування

Федеральна резервна система (ФРС) США підніме ключову ставку вище 4% і триматиме її на цьому рівні протягом 2023 року для боротьби з високою інфляцією, згідно з опитуванням провідних економістів, проведеним виданням Financial Times спільно з університетом Чикаго.

Федрезерв очікує ще довгий шлях у кампанії з посилення монетарної політики, вважають експерти. Американський ЦБ цього року підвищує ставки максимальними темпами з 1981 року, і більшість учасників кредитно-грошового ринку очікують, що на черговому засіданні, підсумки якого буде підбито в середу, регулятор втретє поспіль підвищить ставку на 75 б.п. У результаті діапазон ставки становитиме 3-3,25% річних.

Близько 70% з 44 економістів, опитаних FT у період з 13 до 15 вересня, вважають, що ставка ФРС у поточному циклі посилення закріпиться між 4-5%, при цьому 20% вважають, що вона повинна бути вищою за цей діапазон, щоб приборкати інфляцію.

"Комітет із операцій на відкритому ринку (FOMC) ФРС досі не дійшов єдиної думки, наскільки високо їм потрібно підвищувати ставки", - сказав професор Каліфорнійського університету в Ірвайні Ерік Суонсон, який прогнозує, що ставка за федеральними фондами зрештою досягне піку між 5% та 6%. "Якщо ФРС хоче уповільнити економіку зараз, їм потрібно підняти її вище (базову) інфляції", - зазначив він.

Базова інфляція, при розрахунку якої не враховуються ціни на продукти харчування та енергоресурси, у США у серпні становила 6,3% у річному вираженні та 0,6% у помісячному, тоді як цільовий показник Федрезерва для цього індикатора становить 2%.

"Я боюся, що ми дійшли до тієї точки, коли довіру до ФРС може бути підірвано, і регулятор має почати усвідомлювати це, - вважає економіст із Каліфорнійського університету в Берклі Джон Стейнссон. - Ми всі сподівалися, що інфляція почне сповільнюватись, і всі ми розчаровувалися знову і знову з цього приводу.

Більше третини опитаних економістів побоюються, що ФРС не зможе контролювати інфляцію, якщо не підніме ставку понад 4% до кінця цього року.

Крім того, більшість експертів (68%) вважають, що американський центробанк не почне процесу зниження ставки до початку 2024 року, а чверть з них вважають, що цього не відбудеться до другого півріччя 2024 року або навіть пізніше.

Тим часом 70% економістів прогнозують, що рецесія в США почнеться в 2023 році, частина з них очікують на її початок у першому або другому кварталі. Більшість також визнає, що вона може тривати два або три квартали, і лише 20% вважають, що вона триватиме 4 квартали або більше.

На піку рецесії рівень безробіття в США може перебувати в діапазоні 5-6%, згідно з 57% опитаних. Це значно вище за поточні 3,7%. Третина прогнозує, що безробіття перевищить 6%.

Теги: #фрс

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