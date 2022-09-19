Економіка

15:23 19.09.2022

Микитась заявив про повернення юрконтролю над "Укрбуд Девелопмент", планує зустріч із забудовниками та інвесторами

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Микитась заявив про повернення юрконтролю над "Укрбуд Девелопмент", планує зустріч із забудовниками та інвесторами

Експрезидент будівельної державної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась заявляє про повернення контролю над ТОВ "Укрбуд Девелопмент" за рішенням суду, має намір організувати зустріч з інвесторами та забудовниками, які взяли на себе добудову об'єктів компанії.

"За рішенням Господарського суду, а також завдяки реалізації наказів Міністерства юстиції та Офісу протидії рейдерству фактично "Укрбуд Девелопмент" 8 вересня 2022 року повернуто під юридичний контроль законних власників", - повідомив він на пресконференції в понеділок.

Микитась також повідомив про намір провести найближчим часом зустріч із інвесторами, представниками влади та будівельних компаній для обговорення планів щодо фінансування та добудови житлових комплексів компанії.

ТОВ "Укрбуд Девелопмент" створено у 2004 році для девелопменту та супроводу проєктів держкорпорації "Укрбуд".

Теги: #нерухомість #укрбуд #микитась

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