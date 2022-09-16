Економіка

14:57 16.09.2022

"Метінвест" ліквідує свої компанії в РФ та Білорусі, може побудувати завод у ЄС - СЕО

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"Метінвест" ліквідує свої компанії в РФ та Білорусі, може побудувати завод у ЄС - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" після початку повномасштабної війни Росії в Україні ухвалила рішення про ліквідацію своїх підрозділів у РФ та Білорусі (РБ), через руйнування ММК ім. Ілліча та "Азовсталі" в Маріуполі розглядає питання будівництва заводу в ЄС та займається підвищенням якості продукції відповідно до запитів ринку.

"З 24 лютого було прийнято рішення про їхню (компанії в РФ та Білорусі – ІФ-У) ліквідацію. Там у нас лише збутові активи: "Метінвест Євразія" та білоруська "Метінвест Дистрибуція". Там є операційні команди, яким надано інструкції з ліквідації", - повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков в інтерв'ю "НВ. Бізнес".

За його словами, у групі працювали топменеджери, менеджери, спеціалісти, які були громадянами Білорусі чи РФ. Багато хто з них пропрацював у компанії понад 10 років. Після 24 числа більшість із них або були звільнені, або звільнилися самі. Залишилися одиниці – здебільшого ті, хто засуджує те, що відбувається. Хтось отримав інше громадянство.

Стосовно ж ситуації зі зруйнованими ММК ім. Ілліча та "Азовсталлю", на сьогодні ступінь шкоди оцінити складно – це буде зроблено після деокупації, і тоді буде вирішено про можливість відновлення активів або будівництво нових у рамках виробництва "зеленої" сталі. Обидва гендиректори цих маріупольських підприємств працюють у компанії, обидва в Україні. Так, гендиректор ММК ім.Ілліча Тарас Шевченко перебуває у Запоріжжі та найближчим часом перейде на нову роботу. Гендиректор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі зараз консультує операційну дирекцію холдингу та допомагає вибудувати методи навчання персоналу.

Загалом у структурах "Метінвесту" у Маріуполі працювали 35 тис. осіб. З них приблизно половина вийшли на зв'язок із компанією, більша частина виїхала на територію, підконтрольну Україні. Понад тисячу людей працевлаштовано на підприємства групи, ще 2 тис. проходять перепідготовку - очікується, що вони приєднаються до колективів у Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі.

Відповідаючи на запитання про взаємини з другою великою групою акціонерів "Запоріжсталі", яку пов'язують із Росією, Риженков зазначив, що стосунків із нею давно немає, лише у рамках зборів акціонерів. Необхідні рішення ухвалюються за підтримки міноритарних акціонерів. Водночас у "Метінвесті" не вбачають ризиків можливого арешту акцій другої групи акціонерів Бюро економічної безпеки.

"Такі рішення та їх коментування - виключно прерогатива держави. Ми в цьому не вбачаємо наразі ані ризиків, ані можливостей. Хоча "Запоріжсталь" - це підприємство, яке потребує серйозної інвестпрограми. А частина його акціонерів була не готова інвестувати. Тому якісь рішення держави можуть надати можливість для розвитку комбінату", - вважає СЕО.

Керівник компанії також повідомив, що для активізації роботи підприємств, зокрема ГЗК, є низка напрямів, за якими працює група. Насамперед - розблокування портів: якщо знайдуть спосіб розблокувати порти для продукції ГМК, це дасть гарний результат і щодо завантаження підприємств. Але це радше геополітичне та державне питання, яким активно займаються і президент, і Міністерство інфраструктури, додав Риженков.

Інший напрям - будівництво нового заводу в ЄС, який міг би переробляти нашу залізну руду, бути можливістю для збуту української продукції на експорт.

"Паралельно з цим дивимося на проєкти, які можна було б зробити на "Запоріжсталі" та "Каметсталі". Це теж може допомогти розширити вузькі місця, особливо з виробництва високоякісного прокату. І дозволить дозавантажити підприємства. Ми випробували виробництво високоякісного доменного котуна на ПівнГЗК буквально в серпні, його можна навіть довести до рівня DRI-окатишу (окатиші для технології прямого відновлення заліза – ІФ-У), який раніше виробляли лише на ЦГЗК", - пояснив глава компанії.

Проте робити серйозні інвестиції можна після завершення війни із реальними гарантіями безпеки для України, вважає СЕО.

Риженков також повідомив, що після втрати "Азовсталі" ММК ім.Ілліча група не закуповувала більше слябів у РФ для своїх прокатних потужностей в Італії та Великій Британії.

Ми купували в Південно-Східній Азії, дивилися на бразильські сляби. Ми купуємо європейський сляб. Наприклад, Acciaierie di Italia Holding у Таранто (колишній ILVA). Ведемо переговори з US Steel у Кошиці, з Liberty. Невеликими партіями шукаємо сляби. Плюс ми освоюємо виробництво слябів на "Запоріжсталі". Це катаний сляб, але вже перші успіхи у нас є. Більш того, у нас є внутрішньокорпоративна синергія. Ми виробляємо зливок із конвертерної сталі на "Каметсталі", після цього прокочуємо його сляб на "Запоріжсталі". Сляб йде на європейські активи та перекочується у листи", - пояснив гендиректор.

Стосовно ж питання постачання коксом після зупинки Авдіївського КХЗ, топменеджер уточнив, що у групі є три коксохіми, на яких можна виробляти кокс: два в Кам'янському та Запорізький КХЗ, який технологічно пов'язаний із "Запоріжсталлю".

"Є ще два коксохіми, куди ми постачаємо наше вугілля на переробку, назвемо так, і забираємо кокс. Це ArcelorMittal у Кривому Розі та колишній ДМЗ ім. Петровського у Дніпрі. З поточним завантаженням металургії, нам цих потужностей вистачає. Якщо підніматимемо виробництво, то доведеться шукати додатковий кокс", - сказав Риженков.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест

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