Економіка

11:35 16.09.2022

IFC планує у листопаді затвердити $1 млрд для України – Мінекономіки

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IFC планує у листопаді затвердити $1 млрд для України – Мінекономіки

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку (СБ) планує у листопаді винести на раду його директорів пакет про фінансування для України на $1 млрд – і пряме кредитування, і фінансові гарантії та інструменти trade finance, повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан.

"Очікується, що таке фінансування також мобілізує приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше ніж 30% вартості проєкту, залучаючи у фінансовий консорціум комерційні банки. Отже, загальний обсяг проєктів українських підприємств, які можуть бути профінансовані, становитиме понад $3,3 млрд", – наводяться його слова у пресрелізі Мінекономіки в п'ятницю.

Грибан додав, що IFC також активно працює з європейським фондом European fund of sustainable development (EFSD), до якого вже спрямовано запит на $2 млрд. За його словами, ці кошти також планується використовувати для впровадження фінансових інструментів на підтримку України.

Теги: #ifc

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