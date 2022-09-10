З українських портів вийшло ще 5 суден з агропродукцією в напрямку країн Африки та Європи – Мінінфраструктури

У суботу, 10 вересня, в рамках реалізації зернової ініціативи з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли п’ять суден, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"На їхньому борту 90 тис. тонн української агропродукції. Вони прямують у напрямку країн Африки та Європи. З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 2,6 млн тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Загалом з українських портів вийшли 113 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.