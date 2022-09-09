Економіка

19:12 09.09.2022

Позиція Угорщини та інших країн завадила домовитися про стелю цін на газ у ЄС

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Позиція Угорщини та інших країн завадила домовитися про стелю цін на газ у ЄС

Міністри енергетики країн Євросоюзу в п'ятницю не змогли подолати розбіжності та порозумітися з питання російського газу на тлі зростання цін на енергоносії, оскільки низка країн відмовилася змінювати позицію, повідомляє агентство Associated Press.

"Міністри енергетики 27 держав-членів ЄС не змогли усунути розбіжності на тему "стелі цін" на російський природний газ, оскільки Угорщина, яка не бажає змінювати позицію, заявила, що це проти її інтересів", - передає агентство.

Крім того, інші країни розійшлися в думках щодо того, чи має цінова стеля застосовуватися лише щодо РФ або також і до інших постачальників.

За інформацією агентства, деякі міністри визнали, що досягти угоди буде непросто, враховуючи, що кожна країна має свої особливості у сфері енергетики. Водночас, зазначає AP, переговорники не змогли не погодитися з тим, що тепер вирішальне значення має час, оскільки країнам необхідно забезпечити базовими послугами – теплом та світлом – найбільш уразливі частини населення напередодні зими.

Ірландський міністр у справах довкілля Імон Райан заявив, що заходи мають бути вжиті "упродовж тижнів, а не місяців". Міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела, який головував на позачерговій зустрічі Ради міністрів, заявив, що "нас не можна шантажувати" постачанням енергоресурсів. "Немає часу чекати, ми маємо діяти єдиним фронтом і швидко", - сказав він.

Міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Хабек заявив, що важливо знайти спосіб відокремити ціни на природний газ від усіх інших форм енергії, особливо від відносно дешевих відновлюваних джерел енергії без руйнування ринкових механізмів.

Голова Європейської ради Шарль Мішель у свою чергу заявив, що "країнам ЄС потрібно провести ще зустрічі, щоб узгодити позицію щодо ключових питань, пов'язаних із енергетикою".

Очікується, що наступного тижня Єврокомісія узагальнить пропозиції, подані міністрами на раді, і сформулює остаточні висновки щодо того, які заходи вживатимуть далі.

 

 

Теги: #єс #енергетика #розбіжності

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