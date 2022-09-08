"Метінвест" направив 30 млн грн на енергоефективні проекти ПівнГЗК

Північний гірничо-збагачувальний комбінат (ПівнГЗК, Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), що входить до групи "Метінвест", інвестував 30 млн грн у реалізацію енергоефективних проєктів.

Згідно з інформацією компанії, у цеху виробництва окатишів №2 ПівнГЗК замінили 5 тис. світильників, сучасні лампи допоможуть покращити умови праці та знизити енерговитрати комбінату.

При цьому уточнюється, що проєкт реалізували протягом двох років, не зупинили роботи зі встановлення LED-світильників під час війни. Натрієві лампи замінили на всіх відмітках випалювальних машин ЛУРГІ 552 А та В, сходових маршах, у галереях конвеєрного транспорту, кабельних підвалах та адміністративно-побутовому корпусі.

Очікується, що завдяки сучасному освітленню енергоспоживання знизиться майже вп'ятеро. За розрахунками енергетиків, економічний ефект від запровадження проєкту становить близько 15 млн грн на рік. Тому під час роботи цеху витрати на встановлення світлодіодів окупляться вже наступного року.

У промислових світильників високий рівень захисту від впливу агресивних факторів. Світлодіоди вібростійкі, витримують коливання температури, вологості та стрибки напруги. Вони розраховані на 60 тис. годин безперервної експлуатації, а це сім років гарантії. Після завершення терміну дії їх утилізують без додаткових витрат.

"ПівнГЗК продовжує реалізовувати програму з енергозбереження. Протягом трьох років модернізацію провели в усіх виробничих цехах комбінату. Завдяки сучасному освітленню ми покращили умови праці та підвищили рівень безпеки для 2 тис. співробітників. Окрім світлодіодів встановлюємо на обладнанні частотні перетворювачі системи електронного контролю для раціонального використання енергоресурсів. Лише за минулий рік завдяки інноваційним підходам знизили споживання електроенергії на 30 млн грн", - зазначив генеральний директор ПівнГЗК Андрій Скачков, якого цитує пресслужба.

При цьому нагадується, що за останні три роки масштабні проєкти зі встановлення світлодіодних світильників завершили на двох дробильних та збагачувальних фабриках, у цеху виробництва окатишів №1.

Північний ГЗК – одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи, що спеціалізується на виробництві залізорудного концентрату із вмістом заліза 65,8% та котунів із вмістом заліза 63%. Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти понад 13 млн тонн концентрату і близько 8 млн тонн котунів на рік. До складу підприємства входять Первомайський та Анновський кар'єри, дві збагачувальні фабрики, два цехи з виробництва котунів та допоміжна інфраструктура.

ПівнГЗК входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

Керуючою компанією групи "Метінвест" є ТОВ "Метінвест Холдінг".