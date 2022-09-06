"Метінвест" знову підтверджує виконання своїх боргових зобов'язань, виплатив купон за єврооблігаціями-2027

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній знову підтверджує продовження виконання своїх боргових зобов'язань, зокрема перед власниками облігацій, незважаючи на війну в Україні.

"Метінвест продовжує обслуговувати свій кредитний портфель у повному обсязі, зокрема й планові виплати з єврооблігацій. Так, останній купон із облігацій із погашенням у 2027 році був повністю сплачений 1 вересня 2022 року", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії у вівторок на відповідний запит.

У компанії уточнили, що, зокрема, "групі в цьому допомагає значна диверсифікація її активів як із позиції продуктового портфеля (залізорудний концентрат і котуни, коксівне вугілля, напівфабрикати, плоский і довгий прокат), так і розміщення самих активів (Україна, ЄС, Великобританія, США).

Раніше Concorde Capital заявив, що вважає високою ймовірність реструктуризації боргів УЗ, "Кернела", "Інтерпайпу", "ДТЕК Енерго", "ДТЕК ВДЕ" та "Метінвесту".

"У "Метінвесту" та "ДТЕК ВДЕ" на сьогодні серйозні проблеми, тому, якщо не буде радикальних змін у війні, реструктуризація їхнього боргу видається неминучою", - зазначали аналітики Concorde CapitalЕ додавши, що якщо в середньому 15% активів усіх зазначених компаній залишаються під ризиком, то лише у чотирьох цей показник перевищив 20%: "Укрзалізниця" та "ДТЕК Енерго" – по 25%, "Метінвест" – 49% та "ДТЕК ВДЕ" – 100%. Також від портів сильно залежать "Кернел", УЗ та "Метінвест", виторг у них знизився на 45% і більше, а середню залежність мають МХП та "Інтерпайп", у яких виторг упав відповідно на 20% та 45%.

Як повідомлялося, Metinvest B.V. випустила низку облігацій - зі строком погашення у 2023 році (непогашена основна сума боргу становить $176,335 млн, купонна ставка 7,75%), зі строком погашення у 2025 році (EUR300 млн, 5,625% відповідно), зі строком погашення у $202 млн, 8,5%), зі строком погашення у 2027 році ($333 млн, 7,65%) та зі строком погашення у 2029 р. (непогашена основна сума боргу становить $500 млн, ставка 7,75%).

Metinvest B.V. та його дочірні компанії є вертикально інтегрованою гірничо-металургійною групою компаній, що управляє активами у кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС, вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів та готової продукції зі сталі, трубопрокату та рулонів, а також виробництва іншої продукції із високою доданою вартістю. Група складається з видобувних та металургійних підприємств, що розташовані в Україні, Європейському Союзі, Великій Британії та США, має мережу продажу із охопленням усіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами Metinvest B.V. є група "СКМ" (71,24%) та група "Смарт-холдинг" (23,76%), що спільно управляють компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".