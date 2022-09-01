Економіка

21:32 01.09.2022

Надходження до держбюджету від туристичної галузі за 6 міс. скоротилися на чверть

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Надходження до держбюджету від туристичної галузі за 6 міс. скоротилися на чверть

Податкові надходження до державного бюджету від туристичної галузі у січні-червні 2022 року скоротилися на 26% порівняно з аналогічним періодом 2021 року та становили 809,4 млн грн, випливає з даних Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ).

За його інформацією, 57% загальної суми надходжень припало на готелі та схожі засоби тимчасового розміщення – 460,5 млн грн, що на 31% менше, ніж у 2021 році.

Водночас надходження від діяльності туристичних агенцій у 2022 році зросли на 41% – до 141,6 млн грн., що становить 17,5% від загальної суми сплачених податків у сфері туризму. "Ця цифра – наслідок ранніх бронювань, які українці зробили ще у довоєнні місяці", – пояснила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.

Надходження від діяльності туристичних операторів скоротилися на 21,3% порівняно з першим півріччям 2021 року та становили 83,3 млн грн (10,3% від загальної суми), коштів розміщення на період відпустки – на 59%, до 73 млн грн ( 9%), тоді як інші засоби розміщення зросли - на 39%, до 50,2 млн грн (6,2%).

ДАРТ зазначає, що найбільший обсяг податків сплатили у Києві (222,8 млн. грн.), проте порівняно з січнем-червнем 2021 року показники знизилися на третину (-33,9%). На Львівщині сплачено 129,9 млн грн (-51,2%), на Івано-Франківській – 106,2 млн грн (-63,4%), Київській – 63,2 млн грн (+16,4%). На Одещині було сплачено 42,8 млн грн, що на 82,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За словами Олеськів, у західних та центральних областях частково відновили роботу туроператори, які спеціалізуються на внутрішньому туризмі.

Тим часом, кількість платників податків у сфері туризму скоротилася на 16,8%, при цьому серед фізичних осіб – на 13,5%, юридичних – на 24,5%.

"Можна констатувати, що українці потроху почали дозволяти собі короткі подорожі країною з метою фізичного та морального перезавантаження для того, щоб зберігати працездатність та психологічний спокій. І це дає поштовх цілому ланцюжку суміжних галузей – перевізникам, рестораторам, виробникам крафтової продукції. А одне з найгостріших наших завдань - допомогти українській економіці, працювати задля перемоги", – резюмувала голова ДАРТ.

 

 

 

Теги: #бюджет #туризм #надходження

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