Економіка

10:25 31.08.2022

Україна накопичила у ПСГ 13 млрд куб. м газу – голова ОГТСУ

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Україна накопичила у ПСГ 13 млрд куб. м газу – голова ОГТСУ

Україна станом на кінець серпня 2022 року накопичила у своїх підземних сховищах (ПСГ) 13 млрд куб. м газу, повідомив голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у ПСГ 13 млрд кубометрів газу. До 15 жовтня, за прогнозними розрахунками, буде близько 14,4 млрд кубометрів газу. З такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося", - сказав він.

Водночас, зазначив голова оператора, фактор військової загрози підвищує ризики стабільного проходження опалювального сезону, тож додаткові обсяги імпорту будуть доцільними.

"Як оператор ГТС ми можемо запевнити, що транспортні маршрути для прийому газу з Польщі, Словаччини та Угорщини готові до імпорту обсягом 54 млн кубометрів на добу. Сподіваємося, колеги з "Нафтогазу" зможуть скористатися цими можливостями для закупівлі газу", - сказав Макогон.

Як повідомлялося, станом на кінець липня запаси газу в ПСГ України сягнули 12 млрд куб. м.

Теги: #газ #псг #огтсу #макогон

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