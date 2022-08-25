Економіка

07:45 25.08.2022

Експорт нафти і нафтопродуктів із США досяг рекорду минулого тижня

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Експорт нафти і нафтопродуктів із США досяг рекорду минулого тижня

Сполучені Штати експортували понад 11 млн барелів нафти та продуктів нафтопереробки за добу на розрахунковому тижні, що завершився в середу, що стало рекордом за всю історію фіксації цього показника, тобто з лютого 1991 року, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на офіційні дані Міненерго США.

Постачання дизельного палива за кордон зросли на 20%, а експорт нафти перевищив 4 млн барелів на добу за підсумками другого тижня поспіль, що сталося вперше з 2015 року.

США нарощують постачання палива на тлі енергетичної кризи, спричиненої скороченням продажу російських нафти і газу. Головним напрямком американського експорту енергоносіїв є Європа.

 

 

Теги: #сша #рекорд #паливо #експорт

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