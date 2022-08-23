Економіка

19:50 23.08.2022

City One Development почав будувати завод скла у Березані та має намір інвестувати в завод із виробництва склопакетів у Румунії

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City One Development почав будувати завод скла у Березані та має намір інвестувати в завод із виробництва склопакетів у Румунії

City One Development розпочав будівництво заводу скла у Березані та має намір інвестувати у завод із виробництва склопакетів у Румунії, повідомив президент групи компаній City One Development Валерій Кодецький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми з партнерами зараз розглядаємо один завод із виробництва склопакетів у Румунії. Він доповнить наші скляні виробництва в Україні", - повідомив Кодецький.

За його оцінкою, до війни в Україні близько 80% скла було імпортним, тоді як найближчим часом прогнозується "колосальна нестача будівельних матеріалів".

"Існує гостра необхідність закрити цей дефіцит, тому вже зараз ми розпочинаємо реалізацію проєкту з будівництва скляного заводу в Україні, в Березані", - повідомив Кодецький.

Передбачувана сума інвестицій у склозавод у Березані становитиме EUR100 млн, його будівництво вже розпочато. У планах компанії - будівництво ще одного скляного заводу в одній із центральних областей України – вже є майданчик, готуються технічні документи. Він вироблятиме скло з різним напиленням.

"Склозавод у Березані запрацює за два роки, другий - іще за рік. А завод у Румунії доповнить наші скляні виробництва. Планується, що всі ці три заводи створять єдиний пов'язаний цикл, а наша продукція буде і в Україні, і в Європі", – повідомив Кодецький.

Заснована у 2010 році інвестиційно-девелоперська компанія City One Development реалізовує комплекс послуг у сфері створення та розвитку об'єктів нерухомості. Серед проєктів компанії – "Новопечерські Липки", "Бульвар фонтанів", "Святобор".

Портфель реалізованих проєктів налічує понад 900 тис. кв. м, на етапі будівництва – більше ніж 600 тис. кв. м.

Теги: #березань #city_one_development

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