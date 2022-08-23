Економіка

12:54 23.08.2022

На Миколаївщині через війну не працює 12 найбільших підприємств – голова ОВА

1 хв читати
На Миколаївщині через війну не працює 12 найбільших підприємств – голова ОВА

Принаймні 12 найбільших підприємств Миколаївської області наразі не працюють через вторгнення військ Російської Федерації, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Що стосується бізнесу, бізнес-активності та оборотних коштів, то все дуже погано: не працює дуже багато підприємств, принаймні 12 найбільших, вони не працюють", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у вівторок.

Водночас голова ОВА зазначив, що "через те, що у нас (у Миколаївській області – ІФ) розташовані військові частини (область – на другому місці в країні), наповнення бюджету у нас поки що нормальне".

Крім того, за словами Кіма, аграрії Миколаївщини вже зібрали понад 80% зернових і зараз планують посівну кампанію.

Теги: #підприємства #миколаївська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 22.08.2022
Окупанти знову обстріляли Миколаїв у ніч на понеділок

Окупанти знову обстріляли Миколаїв у ніч на понеділок

21:26 21.08.2022
У результаті обстрілу в неділю ввечері росіянами Баштанки на Миколаївщині виникла пожежа двоповерхового житлового будинку

У результаті обстрілу в неділю ввечері росіянами Баштанки на Миколаївщині виникла пожежа двоповерхового житлового будинку

14:15 20.08.2022
Уламок російської ракети вирвав око дитині у Вознесенську - голова Миколаївської ОВА

Уламок російської ракети вирвав око дитині у Вознесенську - голова Миколаївської ОВА

14:09 20.08.2022
Кількість постраждалих у Вознесенске зросла до 9 чоловік, з них 4-діти, вони у важкому стані - Кім

Кількість постраждалих у Вознесенске зросла до 9 чоловік, з них 4-діти, вони у важкому стані - Кім

13:39 20.08.2022
У Вознесенську внаслідок російського обстрілу 7 людей поранені, зокрема 3 дітей - голова Миколаївської ОВА

У Вознесенську внаслідок російського обстрілу 7 людей поранені, зокрема 3 дітей - голова Миколаївської ОВА

08:34 20.08.2022
Уночі окупанти обстріляли Миколаїв, інформація про пошкодження уточнюється

Уночі окупанти обстріляли Миколаїв, інформація про пошкодження уточнюється

07:49 20.08.2022
Глава Миколаївської ОВА обговорив із міністром у справах міжнародного розвитку Данії кроки щодо відновлення області

Глава Миколаївської ОВА обговорив із міністром у справах міжнародного розвитку Данії кроки щодо відновлення області

08:32 18.08.2022
Окупанти обстріляли Миколаївський і Баштанський райони Миколаєва, постраждала одна людина

Окупанти обстріляли Миколаївський і Баштанський райони Миколаєва, постраждала одна людина

20:30 15.08.2022
До поліції Миколаївської області надійшло повідомлення про зґвалтування 31-річної жінки російським окупантом

До поліції Миколаївської області надійшло повідомлення про зґвалтування 31-річної жінки російським окупантом

11:31 14.08.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, поранено 1 людину, пошкоджено будинки, промислові будівлі та магазин - голова ОВА Кім

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, поранено 1 людину, пошкоджено будинки, промислові будівлі та магазин - голова ОВА Кім

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прибуток українських банків за 7 міс. скоротився в 10,8 разів- НБУ

НБУ пропонує визнати резидентство РФ ознакою небездоганної ділової репутації

Fitch підтвердило РДЕ держбанків, ПУМБ, "Альфи" та ПроКредиту, але знизило їх VR слідом за суверенним рейтингом

Мінекономіки України прогнозує падіння економіки до кінця 2022 року 35-40%

Туреччина стала лідером з імпорту зерна з українських морпортів – ЗМІ

ОСТАННЄ

Прибуток українських банків за 7 міс. скоротився в 10,8 разів- НБУ

Зернотрейдер "Прометей" у вересні відправить перше судно через "зерновий коридор"

США застерегли турецький бізнес від роботи з російськими фігурантами SDN List - газета

НБУ пропонує визнати резидентство РФ ознакою небездоганної ділової репутації

Кабмін відніс лотереї до компетенції віцепрем'єра Федорова

Попит на автоклавний газобетон знизився до 25% від довоєнних показників, ціна зросла на 20% - ВААГ

Розбіжність ф'ючерсів на нафту та фізичного ринку може змусити ОПЕК+ скоротити видобуток

Fitch підтвердило РДЕ держбанків, ПУМБ, "Альфи" та ПроКредиту, але знизило їх VR слідом за суверенним рейтингом

"Укренергомашини" мають намір створити філію у Львові або Ужгороді

Портфель ОВДП у власності НБУ виріс на 5 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА