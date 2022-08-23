Попит на автоклавний газобетон знизився до 25% від довоєнних показників, ціна зросла на 20% - ВААГ

Попит на блоки з автоклавного газобетону в серпні знизився до 20-25% від довоєнного показника, водночас ціна на продукцію зросла на 20%, повідомив виконавчий директор Всеукраїнської асоціації виробників автоклавного газобетону (ВААГ) Олег Сиротін.

"Станом на "зараз і тут" ситуація в галузі досить критична. За оцінками ВААГ, попит оцінюється у 20-25% від довоєнного стану. В основному за рахунок завершення будівництва багатоквартирних будинків у Західній і Центральній Україні. Приватних забудовників, які до війни становили більшу частину споживання блоків, та нових будівельних майданчиків багатоповерхівок наразі дуже мало", – розповів Сиротін агентству "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, прогнозний попит на газобетон на початку 2022 року становив 4,5-4,7 млн куб. м, що відповідає показнику минулого року. Однак через російську агресію проти України, а також з урахуванням наближення осінньо-зимового сезону попит на продукцію в річному обсязі становитиме не більше ніж 1,2-1,5 млн куб. м, вважає Сиротін.

На ринку також спостерігається зростання цін на блоки з автоклавного газобетону – на середину серпня ціна зросла на 20% порівняно з початком року і становить у середньому 2,8 тис. грн/куб. м. До цього призвело подорожчання енергоносіїв та основної сировини: вапна – на 78%, алюмінієвої пасти – на 41%, гіпсу – на 40%. Водночас більшість виробництв із видобутку вапна розташовані на тимчасово окупованих територіях України або в зоні активних бойових дій.

"Це підвищення не перевищує середній показник інфляції в країні, адже виробники газобетону в умовах низького попиту зацікавлені в стабільному збуті своєї продукції", - пояснив Сиротін, зазначивши, що у вересні ціни знову зростуть через подальше збільшення вартості енергоносіїв і сировини.

Серед інших проблем галузі експерт відзначив і високу вартість пального, що спричинило суттєве зростання вартості логістики. Дорога доставка і висока собівартість української продукції призвели до скорочення експортних операцій практично до нуля.

За словами Сиротіна, нині працює лише частина заводів із виробництва автоклавного газобетону в Україні, і до того ж не на повну потужність, однак пропозиція все одно значно перевищує попит. У цій ситуації виробники змушені працювати на заповнення складів і час від часу припиняти роботу заводів для поповнення оборотних коштів.

"Поки що ці проблеми галузі не впливають на будівельний ринок з точки зору стабільності поставок газобетону та його якості. Але якщо ситуація на ринку ще погіршиться, то не виключена повна зупинка виробництв. Тривала зупинка - це втрата кваліфікованих кадрів та технологій. І коли для відбудови країни одночасно знадобляться великі обсяги газобетону, можуть виникнути певні проблеми в забезпеченні будівельного ринку газобетоном", – зазначає виконавчий директор ВААГ.