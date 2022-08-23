Розбіжність ф'ючерсів на нафту та фізичного ринку може змусити ОПЕК+ скоротити видобуток

Висока волатильність і низька ліквідність торгів означають, що нафтовий ринок все більше віддаляється від фундаментальних для нього факторів, і це може змусити ОПЕК+ до відповідних дій, заявив міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман.

"Без достатньої ліквідності нафтовий ринок не може належним чином відображати фізичні реалії, і це може давати хибне почуття безпеки в моменти, коли вільні резервні потужності жорстко обмежені, і ризик серйозних перебоїв у постачаннях залишається високим", - заявив він у відповідь на письмові питання агентства Bloomberg.

"Ф'ючерсний та фізичний ринки стають все більш роз'єднаними", - зазначив він. Міністр зазначив, що ОПЕК+ має необхідні механізми для того, щоб впоратися з поточними викликами, "зокрема за рахунок скорочення видобутку у будь-який час та у різних формах, як це було продемонстровано у 2020 та 2021 роках".

"Скоро ми почнемо роботу над новою угодою (про регулювання видобутку - ІФ) на період після 2022 року, яка буде заснована на нашому попередньому досвіді, досягненнях та успіхах. Ми маємо намір зробити нову угоду більш ефективною, ніж раніше. Коли ми бачимо, як нинішня небезпечна волатильність підриває основи ринку та його стабільність, наша рішучість лише збільшується", - заявив Абдулазіз бен Сальман.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 20:10 за Києвом у понеділок становить $96,02 за барель, що на $0,7 (0,72%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) становить до цього часу $90,17 за барель, що на $0,6 (0,66%) нижче за підсумкове значення п'ятниці.