ФГВФО розпочав задоволення вимог юросіб неплатоспроможного МР Банку

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) розпочав задоволення вимог кредиторів сьомої черги (непов'язаних юридичних осіб) МР Банку (колишній Сбербанк), повідомила пресслужба регулятора у середу.

Відповідне рішення №502 виконавча дирекція Фонду ухвалила 15 серпня.

Зазначається, що на задоволення вимог 54,986 тис. кредиторів сьомої черги буде скеровано 277,1 млн грн, що становить 10% від загальної суми сьомої черги.

Як повідомлялося, Національний банк України 25 лютого 2022 року відкликав банківську ліцензію та ліквідував банки, які перебували під контролем Російської Федерації: АТ "Міжнародний резервний банк" (раніше - Сбербанк) та "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить ПАТ "Сбербанк России" та Державній корпорації розвитку "ВЭБ.РФ".