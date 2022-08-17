Економіка

07:16 17.08.2022

Заступник глави ОП Шурма допускає обсяги емісії до 60 млрд грн на місяць

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Заступник глави ОП Шурма допускає обсяги емісії до 60 млрд грн на місяць

Національний банк за певних умов може покривати емісійним фінансуванням дефіцит держбюджету розміром до 60 млрд грн, вважає заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, тоді як Нацбанк заявляє про максимальну стелю 30 млрд грн на місяць.

"Щодо розрахунків, ми розуміємо, що за збалансованості експортно-імпортних операцій, вирішення питання з виплатою держборгу й з суттєвою підтримкою міжнародних партнерів ця сума може спокійно становити від 30 до 60 млрд грн на місяць. Це діапазон, який не створюватиме проблем", – сказав Шурма в інтерв'ю українському виданню Forbes, опублікованому у вівторок.

За його словами, серед таких умов може бути розблокування експорту зерна, додатковий 10-відсотковий збір на валютні операції для імпорту та високий рівень зовнішньої фінансової підтримки. "Це означає, що платіжний баланс вирівняється, тобто ми зможемо забезпечити підтримку бюджету в понад 30 млрд грн на місяць без значних ризиків для валюти", – пояснив заступник глави ОП.

Коментуючи публічну дискусію між Нацбанком та Мінфіном, Шурма зазначив, що інституційний конфлікт між ними – це нормальна ситуація для розвинених країн, проте в екстремальних ситуаціях вони мають працювати, як одна команда.

"На жаль, нам цього не вистачає. Але сподіваюся, ми зможемо зблизити ці позиції та знайти розумний рівень монетарної підтримки, який допоможе закрити проблеми бюджету й не створить надмірного девальваційного тиску", - заявив заступник глави ОП.

Як повідомлялося, Нацбанк з початку війни профінансував дефіцит держбюджету за рахунок прямого викупу держоблігацій на 255 млрд грн, зокрема на 105 млрд грн у червні та 30 млрд грн - у липні. Визначена урядовою постановою стеля таких операцій на цей рік становить 400 млрд грн. За словами глави Нацбанку Кирила Шевченка, вихід за намічені межі – по 30 млрд грн у решту місяців цього року і 200 млрд грн на наступний рік – загрожує скочуванням країни до катастрофічної спіралі інфляції-девальвації-зарплат, яку Україна вже проходила в 90-х і від якої найбільше страждають найменш забезпечені громадяни, крахом фінансової стабільності та втратою контролю над економічними процесами.

Водночас Мінфін відмовляється від закликів підвищити ставку за держоблігаціями до ринкового рівня, що, за оцінками НБУ, могло б забезпечити для фінансування дефіциту додатково 80 млрд грн до кінця року.

Теги: #обсяги #шурма #емісія

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