Економіка

07:57 31.12.2022

Постачання дизпалива з Угорщини нафтопродуктопроводом "Самара-Західний напрямок" у 2022р. склали 114 тис. тонн

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Постачання дизпалива з Угорщини нафтопродуктопроводом "Самара-Західний напрямок" у 2022р. склали 114 тис. тонн

"Укртранснафта", оператор нафтотранспортної системи країни, серед основних досягнень воєнного 2022 року називає запуск переданого їй нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" (СЗН) у реверсі для постачання дизельного палива з території Угорщини в Україну.

"Це дозволило підтримати паливний ринок України в кризовий момент і забезпечити наявність пального для понад 2,5 млн автовласників. Протягом цього року нафтопродуктопроводом було перекачано 114 тис. тонн дизельного палива", - повідомила компанія на фейсбук-сторінці у п'ятницю.

Як повідомлялося, трубопровід був побудований за часів СРСР для прокачування дизельного палива з РФ та Білорусі як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту в Європу, зокрема, в Угорщину. Проєктна потужність магістралі – 3,5 млн тонн на рік.

Українська ділянка нафтопродуктопроводу після проголошення незалежності України мала перейти у власність держави на підставі правонаступництва, як магістральна. Водночас, структура російської "Транснафти" не передала його у власність України.

Українська ділянка СЗН тривалий час належала ТОВ "Прикарпатзахідтранс" (Рівне), але в результаті судових розглядів була повернута до держвласності на початку 2021 року. Переможцем конкурсу на управління ним стала "Укртранснафта", яка у вересні 2021 року отримала всі необхідні документи для експлуатації української гілки СЗН та підтвердила готовність поновити його роботу.

 

 

 

Теги: #укртранснафта #обсяги #нафтопродуктопровід

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