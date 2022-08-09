Економіка

18:53 09.08.2022

Перші 39 вагонів газового вугілля як гуманітарна допомога з Австралії прибули в Україну

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Перші 39 вагонів газового вугілля як гуманітарна допомога з Австралії прибули в Україну

Перші 39 вагонів газового вугілля як гуманітарна допомога з Австралії прибули на ПАТ "Центренерго", повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у вівторок.

За її даними, загалом в Україну має бути доставлено 79 тис. тонн вугілля, наданого в рамках гуманітарної допомоги від австралійського уряду.

"Ми вдячні уряду Австралії за підтримку та внесок у надійне енергопостачання України цього опалювального сезону, який буде найважчим за останні десятиліття", - наголосив глава Міненерго Герман Галущенко.

Міністр також висловив подяку польським партнерам за допомогу в логістиці австралійського вугілля, оскільки українські порти заблоковані через російську агресію.

Галущенко уточнив, що підготовка до осінньо-зимового періоду відбувається за планом, накопичення вугілля триває відповідно до затвердженого графіка.

Як повідомлялося, станом на початок серпня на складах ТЕС і ТЕЦ України накопичено 1,83 млн тонн вугілля із запланованих 2,5 млн тонн.

В Україну в січні-червні 2022 року надійшло імпортного вугілля на $1 млрд 21,476 млн, зокрема з Австралії – на $100,235 млн.

Теги: #вугілля #міненерго #австралія #центренерго

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