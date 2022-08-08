Економіка

15:27 08.08.2022

Німеччина підтримує надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС та створення нової спецпрограми з МВФ - міністр Лінднер

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Німеччина підтримує надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС та створення нової спецпрограми з МВФ - міністр Лінднер

Німеччина підтримує надання Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та створення нової спеціальної програми з Міжнародним валютним фондом, повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Федеративна Республіка Німеччина підтримує надання Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та створення нової спеціальної програми з Міжнародним валютним фондом", - ідеться у повідомленні пресслужби уряду за результатами онлайн-розмови Шмигаля та Лінднера.

Зазначається, що Шмигаль повідомив, що минулого тижня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду щодо створення нової спеціальної програми МВФ.

"У п'ятницю лист було надіслано голові Фонду. Розраховуємо отримати відповідну допомогу від МВФ вже у листопаді-грудні цього року", - сказав голова українського уряду.

Сторони також обговорили питання щодо відновлення інфраструктури та мереж в Україні, а також закупівлі газу на осінньо-зимовий період.

Лінднер запевнив, що Німеччина сприятиме якнайшвидшому отриманню Україною наступних EUR8 млрд макрофінансової допомоги від ЄС і візьме на себе лідерство в цьому процесі.

Крім того, Німеччина, за його словами, підтримує розпочаті урядом України процедури щодо відтермінування виплати боргів та зусилля у напрямі створення спеціальної програми з МВФ.

Теги: #мвф #німеччина #фіндопомога

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