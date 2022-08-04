Покупців більше цікавитимуть квартири у вже збудованих об'єктах, ніж інвестиції на початковій стадії будівництва – експерт

Покупців більше цікавитиме придбання квартир у вже збудованих об'єктах, ніж інвестиції на початковій стадії будівництва, а девелопери змушені будуть змінювати бізнес-планування, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" співзасновник та керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов.

"Війна стала найбільшим випробуванням українського бізнесу на стійкість. Для покупців житла вкрай важливими є додаткові гарантії безпечного придбання житла на первинному ринку, вони переорієнтуються на готові об'єкти. У девелоперських компаніях найближчим часом спостерігатимуться зміни у короткостроковому та довгостроковому бізнес-плануванні, розвитку тих чи інших форматів житла, у будівельних технологіях та матеріалах, які вони використовуватимуть", - сказав він.

На думку Семенцова, слід також очікувати переорієнтації частини покупців-інвесторів на об'єкти на території західних областей України.

"Головні причини таких змін криються в безпечному розташуванні регіону, близькості кордонів ЄС, природному середовищі, малоповерховій забудові та прийнятній ціновій політиці за рахунок "легших" логістичних ланцюжків постачання якісних будматеріалів з-за кордону", - зазначив експерт.

Щодо первинного ринку житла загалом Семенцов прогнозує: у найближчі два-три роки українські девелопери змушені будуть переорієнтуватися на залучення потужних інвесторів (співінвесторів) або отримання банківських кредитів на початковій стадії реалізації проєктів. Це допоможе поступово відмовитись від основної для ринку схеми будівництва житла за рахунок покупців. Девелопери переорієнтуються на продаж вже після введення ЖК в експлуатацію. Гостро затребуваним буде створення об'єктів "під ключ" - із чистовим ремонтом та меблями.

Експерт також вважає, що девелопери поступово розширюватимуть портфелі проєктів, експериментуватимуть у різних сегментах нерухомості - від житлових комплексів нових якісних форматів до об'єктів комерційної нерухомості (логістичних комплексів, бізнес-центрів, готельних комплексів, сервісних апартаментів тощо), а також проводитимуть реконцепцію наявних проєктів ЖК із додаванням найбільш затребуваного кластера сервісних апартаментів.

На думку Семенцова, очікується також розвиток альтернативних форм інвестування, якими є Фонди інвестування у нерухомість (ФІН).

Значною зміною буде поступове збільшення частки спільних проєктів лідерів девелопменту (переважно це стосується великих багатофункціональних проєктів нових форматів на ділянках площею від 10 га і більше, реалізація яких може тривати від п'яти до 10 років і потребуватиме великої матеріально-технічної бази). Крім того, зросте частка нових гравців на ринку, які залучають великих інвесторів під проєкти у різних сегментах нерухомості.

Після перемоги над Росії експерт прогнозує прихід на український ринок іноземних гравців - як інвестиційних фондів, так і девелоперів. Це може докорінно змінити структуру українського первинного ринку нерухомості. Такої реорганізації очікують насамперед західні області та міста-мільйонники, додав експерт.

"До 2025 року девелопмент нерухомості може суттєво змінитися. По-перше, через злиття та поглинання невеликих компаній лідери ринку можуть "покрити" до 70-80% всіх обсягів будівництва об'єктів житлової та комерційної нерухомості. По-друге, нові вітчизняні девелопери та іноземні компанії займуть важливу нішу, реалізуючи принципово нові та якісні проєкти в різних сегментах нерухомості. За оптимістичним прогнозом, їхня частка становитиме до 20-25% усього ринку", - наголосив Семенцов.

INSPI Development – інвестиційно-девелоперська компанія, створена у грудні 2020 року. У її планах – розвиток в Україні мережі сервісних апартаментів, нових форматів нерухомості та знакових об'єктів нерухомості. До 2025 року в портфелі компанії було заплановано понад 10 об'єктів, серед яких мережа сервісних апартаментів, об'єкти комерційної та житлової нерухомості.