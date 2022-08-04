Девелопери розглядають можливість будівництва споруд подвійного призначення як бомбосховищ у нових проєктах

Українські девелопери розглядають можливість будівництва споруд подвійного призначення як бомбосховища у нових проєктах житла, а також облаштування підземних паркінгів як укриттів у готових будинках.

"У наших готових проєктах у ролі тимчасових укриттів можуть використовуватися підвальні приміщення, підземні паркінги тощо. Розглядаємо можливість нові проєкти зводити зі спорудами подвійного призначення, які розташовуватимуться на підвальному поверсі", – розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" директор із маркетингу будівельної компанії "Альянс Новобуд" Ірина Міхальова.

За її словами, укриття у підвальному приміщенні 25-поверхового будинку зможе розмістити до 25% мешканців і включатиме туалет, медпункт, окреме приміщення для вагітних та дітей, кухню, вентиляційну камеру, кілька виходів. За підрахунками компанії, будівництво приміщення для укриття додасть 5-10% до вартості житла, залежно від поверховості та кількості квартир.

Тим часом у групі компаній DIM мають намір переформатувати нежитлові приміщення у майбутніх проєктах на бомбосховища, не збільшуючи вартості квадратного метра.

"Більшість наших будинків будуються з підземними паркінгами у 2-3 поверхи і навіть підземними коморами з вентиляцією та кількома входами/виходами. Звісно, неможливо стверджувати, що будівництво якісних бомбосховищ для мешканців абсолютно не вплине на вартість. Проте, як бачимо по запитах майбутніх інвесторів, більшість із них готові переплачувати за свою безпеку та комфорт", – повідомили агентству у пресслужбі DIM.

"Інтергал-Буд" у свою чергу планує розширити функціонал підземних паркінгів у нових проєктах для використання їх як повноцінні бомбосховища.

"У планах компанії також покращити умови в уже наявних паркінгах, наприклад, розмістити на їхній території лавки. Обговорюється питання постачання до паркінгів питної води та мінімальних необхідних запасів", - прокоментувала комерційний директор "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

Як повідомили у пресслужбі холдингової компанії "Київміськбуд", окрім будівництва обладнаних під бомбосховища підземних паркінгів, існує варіант облаштування "кімнат безпеки" безпосередньо у квартирах.

У компанії також зазначили, що будинки, побудовані за монолітно-каркасною технологією, більш стійкі, ніж панельні.

"У разі потрапляння в них уламків ракети, вони більш стійкі, ніж панельні. Люди, які перебувають у сховищі під таким будинком, перебувають у відносній безпеці, принаймні ризик завалу менший", – повідомив забудовник.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що передбачає обов'язкове розміщення бомбосховищ під час будівництва нових споруд в Україні. Документ пропонує внесення обов'язкового розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту до містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях. У разі відсутності цього розділу забороняється затвердження відповідної містобудівної документації.