Економіка

12:14 04.08.2022

Вакантність логістичної нерухомості столичного регіону зросла до 5% - експерт

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Вакантність логістичної нерухомості столичного регіону зросла до 5% - експерт

Вакантність логістичної нерухомості столичного регіону зросла до 5% від початку війни, повідомив засновник Watermelon Development Федір Арбузов агентству "Інтерфакс-Україна".

Експерт нагадав, що внаслідок агресії РФ у столичному регіоні зруйновано близько 500 тис. кв. м складів, що становить понад 20% довоєнної пропозиції.

"Всі очікували, що значні, понад 20% втрати приміщень спричинять дефіцит, тим більше, що до війни вакантність була практично нульовою. Однак сьогодні ситуація зворотна: вже доступні 77 тис. кв. м, тобто майже 5% наявної пропозиції", - сказав експерт.

Він зазначив, що вакантність ще зростатиме найближчим часом. "Черг немає на логістику. Типовий запит: маю 10 тис. кв. м, а зараз достатньо 5 тис. Багато хто змінив модель бізнесу після окупації східного регіону. Тримати розподільчий центр у Києві неефективно, багато компаній відкрили невеликі хаби у Львові та Ужгороді", - сказав Арбузов.

Другим трендом він назвав "торгівлю з коліс". "Привезли на крос-док (наскрізне складування), розвезли за тиждень, потім чекають на наступне постачання. На таку модель перейшло багато постраждалих у березні. Наприклад, Unilever до війни на стоці тримав 10 тис. палет різного товару, зараз 100 палет, тобто три фури замість трьохсот", - пояснив Арбузов.

Компанії, які наразі не хочуть відмовлятися від складських площ та готові тримати їх на зростання, почали віддавати їх у суборенду. За словами експерта, йдеться насамперед про логістичні та дистриб'юторські компанії.

Арбузов також повідомив про тимчасове перепрофілювання торгової нерухомості на логістичну. "ТРЦ пропонують свої вільні простори під хаби. Наприклад, Respublika Park пропонує 9 тис. кв. м, «Ашан Петрівка» – 2 тис. кв. м", - сказав він.

За останній період відбулися лише дві великі угоди – 10 та 9 тис. кв. м. Обидві стосувалися фармацевтичних компаній, складські приміщення яких постраждали під час агресії. "Не можна говорити, що вони розширюються, швидка оренда була вимушеним заходом, технологічною вимогою. А загалом жодна сфера економіки не показує розвитку, скрізь триває перебудова моделей бізнесу", - зазначив Арбузов.

Він навів ще кілька прикладів такої оптимізації. "В АТБ було знищено склад 20 тис. кв. м, вони буквально через дорогу взяли 8 тис. кв. м – це не назвеш активністю. Rozetka відмовилася від 25 тис. складських приміщень, тобто 20% того, що орендувала до війни", – сказав Арбузов.

На тлі загального тренду щодо оптимізації логістики у столичному регіоні змінюються умови оренди. "Анонсують довоєнні ставки: $5-6/кв. м/міс. +1 OPEX плюс ПДВ. При цьому на час воєнного стану готові давати дисконт від 20 до 40%. Якщо раніше давали знижки помісячно, але зараз багато орендодавців, щоб завести орендаря, говорять про довгострокові знижки" - зазначив Арбузов.

При цьому, за його словами, на заході України немає практики знижок, а ставки вже вищі за столичні - $6-7/кв.м/міс. +1 OPEX плюс ПДВ.

Консалтингова компанія Watermelon Development має 15-річний досвід роботи у сфері складської логістики, а також офісної та торгової нерухомості.

Теги: #нерухомість #логістика #watermelon_development

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