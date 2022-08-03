Верховний Суд задовольнив касацію обвинуваченого у розтраті ексгендиректора ХТЗ Губіна та повернув справу до суду першої інстанції

Верховний Суд України задовольнив касаційну скаргу колишнього генерального директора Харківського тракторного заводу (ХТЗ) Владислава Губіна у рамках кримінальної справи за розтрату майна та скасував у повному обсязі обвинувальний вирок суду першої та апеляційної інстанції.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат ексгендиректора ХТЗ Ілля Кундіус, Верховний Суд постановив повернути обвинувальний акт із матеріалами кримінальної справи до суду першої інстанції для повторного розгляду.

Він нагадав, що кримінальне переслідування Губіна було ініційовано керівництвом та акціонером ХТЗ у 2016 році, які звернулися до Генпрокуратури із заявою про притягнення ексгендиректора заводу до кримінальної відповідальності, обвинувачуючи його у розтраті майна підприємства на суму понад 23 млн грн.

Як повідомлялося, у квітні 2018 року Орджонікідзевський райсуд Харкова засудив Губіна до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна за розтрату та службову фальсифікацію.

Кундіус додав, що у листопаді 2021 року Харківський апеляційний суд залишив у силі обвинувальний вирок суду першої інстанції, відмовивши у задоволенні апеляційної скарги Губіну. Ексгендиректор ХТЗ подав касаційну скаргу до Верховного Суду, який у серпні задовольнив її.

Губін керував ХТЗ із липня 2013 до березня 2016 року, посаду генерального директора залишив за погодженням сторін.

З лютого 2017 року постійно мешкає в Іспанії, де отримав політичний притулок.

Акціонером ХТЗ із квітня 2016 року є група DCH бізнесмена Олександра Ярославського.