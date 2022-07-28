Економіка

16:00 28.07.2022

РГК з початку війни надала допомогу армії на 110 млн грн

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РГК з початку війни надала допомогу армії на 110 млн грн

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом Регіональної газової компанії (РГК) з початку вторгнення російських окупантів в Україну надали допомогу армії на 110 млн грн, повідомляється в пресрелізі компанії в четвер.

"Ще з перших днів війни 133 одиниці автотранспорту з парку операторів ГРС (газорозподільних мереж – Інтерфакс-Україна) передано у користування підрозділам ЗСУ та ТРО. Спецтехніка газорозподільних компаній допомагає ЗСУ в облаштуванні інженерних будівель в усіх регіонах присутності", - зазначили в РГК.

Як поінформували у компанії, найбільше коштів було спрямовано на придбання та ремонт автомобільної техніки для військових. Зокрема, придбано 11 спеціальних транспортних засобів: автобуси, вантажівки, позашляховики, екскаватор, а також пальне, шини та акумулятори для них. Ще 44 автомобілі військових за цей час було відремонтовано.

"Заводи з виробництва сучасного газового обладнання RGC Production на замовлення військових налагодили випуск десятків тисяч "їжаків", протишинних шипів та інших металоконструкцій для влаштування блокпостів, буржуйок та захисних ґрат для бронемашин", - йдеться у пресрелізі.

Крім того, для 1300 співробітників газорозподільних компаній, які зараз служать у ЗСУ, були придбані бронежилети, захисні плити, розвантаження, форма, одяг та взуття. При цьому для бійців з передової оператори ГРС передали медикаменти та медичне обладнання на понад півмільйона гривень. Газовики також закуповують для військових квадрокоптери, планшети, оптичні приціли Delta Javelin та тепловізори.

"Газорозподільні компанії продовжують підтримувати всім необхідним захисників України та передають на фронт засоби зв'язку, генератори, польові кухні, спецодяг, пальне, матеріали та інструменти для будівництва укріплень" – наголосили в РГК.

Регіональна газова компанія об'єднує під своїм брендом 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебувають понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.

Теги: #ргк

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