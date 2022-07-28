Економіка

14:29 28.07.2022

До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись на 10%

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До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись на 10%

До кінця року ціни на житло в Україні знизяться не більше ніж на 10% порівняно із груднем 2021 року, повідомили у пресслужбі Української торгової гільдії (UTG) агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначили аналітики UTG, нині на ринок впливають дві протилежні тенденції.

"У бік зменшення коригують вартість житла скорочення чисельності населення низки великих міст, падіння рівня доходів та платоспроможного попиту, активна стадія воєнних дій у низці регіонів України. Проте, одночасно зі скороченням попиту, зменшилася пропозиція внаслідок значного уповільнення девелоперської активності й темпів будівництва житла. Це частково вирівняє зміни цін на вторинному ринку", – повідомив керівник Департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник.

Експерти також відзначили підвищення попиту на купівлю нового житла внаслідок руйнування частини житлового фонду країни у низці регіонів. Об'єктивні чинники – зростання собівартості будівельно-монтажних робіт та будівельних матеріалів – провокують підвищення вартості первинної нерухомості.

Згідно з аналізом UTG, вплив на ринок першої групи факторів значно сильніший, а тому найближчим часом очікується поступове зниження вартості квадратного метра, принаймні до завершення воєнних дій. Однак, зважаючи на зниження нової пропозиції та зростання попиту, у більшості регіонів зниження вартості не буде значним.

"Загалом на ринку сукупне зниження вартості житла буде не більше ніж 10% проти грудня 2021 року", - повідомив Олійник.

Щодо кількості угод, то за оцінками UTG, за перше півріччя кількість угод купівлі-продажу житла скоротилася на 25-35% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

"Ситуація може змінитися на краще, якщо держава ухвалить спеціальні соціальні програми, спрямовані на підтримку громадян, які втратили житло, а також щодо забезпечення квадратними метрами жителів тимчасово окупованих територій", - зазначає Олійник.

Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1 300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.

Теги: #нерухомість #utg

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