74% новобудов Бучі, Ірпеня та Гостомеля мають невідремонтовані ураження різного ступеня - ЛУН

Близько 74% новобудов Бучі, Ірпеня та Гостомеля мають невідремонтовані ураження різного ступеня, повідомили у пресслужбі порталу новобудов ЛУН агентству "Інтерфакс-Україна".

Такими є результати моніторингу за червень-липень будівель, збудованих після 2010 р. у Київській області. Фотозвіти зібрано в рамках нового продукту ЛУН – Карти моніторингу, що дозволяє відслідковувати масштаби руйнування новобудов унаслідок вторгнення РФ у Київській області та темпи їх відновлення.

Як нагадала юрист ЛУН Анастасія Осінцева, наприкінці березня 2022 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №7198, що передбачає компенсацію за зруйновану чи пошкоджену нерухомість. Станом на сьогоднішній день цей проєкт не набув статусу закону, тому дієвий механізм компенсації в країні наразі ще не запущено.

"Незалежно від дій влади ми продовжуємо моніторинг будівництва в Україні. Як і за зруйнованими новобудовами в містах, які першими прийняли бій, фіксуючи темпи відновлення, так і зведення такого необхідного нового житла. За останніми даними, з початку війни до "Дії" було надіслано понад 200 тис. заявок про пошкоджене житло на 14 млн кв. м", - повідомила Осінцева.

Зокрема, дані моніторингу в столичній області фіксують, що значна кількість новобудов мають руйнування фасадів та вікон, але є й будинки з критичними пошкодженнями залізобетонного каркасу, які потребують дорогої реконструкції або навіть демонтажу. Так, цього тижня було демонтовано весь будинок у житловому масиві "Нова Буча", що постраждав унаслідок березневого бомбардування.

Оскільки зруйновано не лише житло, а й усю інфраструктура міст, карта моніторингу містить теплову карту руйнувань від RebuildUA. На основі знімків із дронів команда RebuildUA фіксує пошкодження від гаражів та МАФів до багатоповерхівок та підраховує збитки. Згідно з їхніми звітами, загальна сума збитків від руйнування в Бучі становить понад 5,2 млрд гривень, а в Ірпені — понад 23,5 млрд грн.

За даними ЛУН, станом на лютий 2022 року можливість придбати нові квартири від забудовників була у 10 житлових комплексах Бучі, у 111 в Ірпені та у 17 у Гостомелі.